Nieoczywiste odpady: co robić ze starymi panelami fotowoltaicznymi?

W trosce o środowisko i nas samych warto stawiać na odnawialne źródła energii takie jak słońce. Jednak ogniwa słoneczne – służące do pozyskiwania energii słonecznej i zmieniania jej w prąd elektryczny – też mogą się psuć. Co w takim wypadku? Gdzie wyrzucać panele fotowoltaiczne?

Gdzie należy wyrzucić panele fotowoltaiczne? Fot. Andrzej Grygiel / East News

Ogniwa słoneczne znane także jako panele fotowoltaiczne służą do pozyskiwania energii słonecznej i przemieniania jej w energię elektryczną, dzięki czemu płacimy mniej za prąd. Korzystamy też z odnawialnych źródeł energii, co pozwala ograniczać wydobywanie kolejnych surowców, a zatem przyczyniamy się też do ochrony środowiska. I choć takie panele mogą wytrzymać nawet do 25-30 lat, to – jak wszystko – nie są niezawodne. Jeżeli więc ogniwa się zepsują lub zużyją, gdzie się ich wówczas pozbyć?

Gdzie wyrzucać panele fotowoltaiczne?

Paneli fotowoltaicznych nie zaliczamy do odpadów komunalnych. Zgodnie z unijną dyrektywą Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) są one elektrośmieciami, a przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) zakładają, że to odpady wielkogabarytowe.

Jednak nie wrzucamy ich do kontenera na gabaryty, nie zawozimy do PSZOK-u, ani tym bardziej nie wrzucamy ich do żadnego z pięciu kolorowych koszy we wiacie śmietnikowej. Zamiast tego należy oddać je odpowiedniej wyspecjalizowanej firmie zajmującej się ich utylizacją lub recyklingiem (po rozdzieleniu ich na szkło, miedź, silikon i tworzywa sztuczne).

Recykling fotowoltaiki wciąż jest w Polsce słabiej rozwinięty niż na zachodzie, ale sytuacja wygląda coraz lepiej. Przybywa firm, które się tym zajmują. Przeciętnie w domach jednorodzinnych instaluje się po kilkanaście modułów ważących po ok. 20 kg g każdy. Za ich utylizację firmy odbierające odpady pobierają przeważnie opłatę rzędu 1,5 zł/kg paneli.