D

Dominika Gwit za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała radosną nowinę. Na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Aktorka do publikacji załączyła urocze zdjęcie z maleństwem i partnerem.

Dominika Gwit powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Dominika Gwit i Wojciech Dunszewski po raz pierwszy zostali rodzicami

Aktorka o wszystkim poinformowała fanów w najnowszej publikacji na Instagramie

Wspomniała, że ich synek miał 10 punktów w skali apgar

Pokazała również fotografie prosto z porodówki, na której są już w komplecie

Dominika Gwit została mamą!

Na profilu aktorki pojawił się nowy post, z którego dowiadujemy się, że 18 stycznia Gwit urodziła zdrowego syna. "Jesteś i czynisz nas najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Niech Cię Bóg błogosławi Synku. Kochamy Cię i zawsze przy Tobie będziemy" - czytamy w opisie zdjęć ze szpitala.

"Czekaliśmy na to od wielu lat". Droga do macierzyństwa Dominiki Gwit

Przypomnijmy, że Dominika Gwit od blisko pięciu lat jest żoną Wojciecha Dunszewskiego. W sierpniu 2022 roku wrzuciła do sieci ujęcie w towarzystwie ukochanego, na którym trzyma zdjęcie USG.

"Kochani, dziś przyszedł czas, by podzielić się z wami szczęściem, które wypełnia nasze serca już od wielu tygodni. Pan Bóg wysłuchał naszych próśb. Będziemy mieli dziecko" - przekazała w opisie.

W kolejnej części wpisu ujawniła, że jest to jej długo wyczekiwana ciąża. "Nasza radość nie zna granic. Czekaliśmy na to od wielu lat. Wszyscy jesteśmy zdrowi i najlepiej zaopiekowani przez wybitnych lekarzy. Za kilka miesięcy będziemy we troje" - dodała.