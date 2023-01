J

Juventus Turyn straci aż 15 punktów w Serie A. Klub, w którym na co dzień występują Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny, został ukarany przez Sąd Apelacyjny Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Sprawa dotyczy nieprawidłowości finansowych.

Dušan Vlahović i Arkadiusz Milik Fot. IMAGO/www.imagephotoagency.it/Imago Sport and News/East News

Wszystko zaczęło się jeszcze w trakcie pandemii koronawirusa, kiedy włoskie służby zaczęły się przyglądać, jak wyglądają transakcje finansowe m.in. Juventusu Turyn. Chodziło przede wszystkim o zawyżanie wartości niektórych transferów, co miało pomóc klubowi poprawić wartość swoich aktywów. Dodatkowo w trakcie śledztwa okazało się, że niektóre pensje nie były w ogóle księgowane.

Potężna kara dla Juventusu Turyn: minus 15 punktów w Serie A

Co istotne, włoska prokuratura oskarżyła nie tylko Starą Damę, ale także kilka innych klubów, w tym Sampdorię, Genoę czy Parmę. Ostatecznie ukarany został jedynie klub z Turynu.

"Prokurator orzekł, że Juventus otrzyma odjęcie 15 punktów w wyniku naruszenia zysków kapitałowych przez klub" – przekazał w piątek wieczorem na Twitterze Fabrizio Romano, włoski dziennikarz uważany za jedno z najlepiej poinformowanych i wiarygodnych źródeł wiadomości o transferach piłkarskich.

Władze klubu, w którym na co dzień występują Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny, mogą co prawda odwołać się od decyzji wymiaru sprawiedliwości, jednak wydaje się, że ewentualne skargi na niewiele się zdadzą.

Na mistrzostwo Juventus nie ma praktycznie szans

Po 18. kolejkach, czyli prawie na półmetku obecnego sezonu, Juventus zajmował trzecie miejsce w Serie A – z 37 punktami na koncie. Zespół tracił zaledwie punkt do drugiego w tabeli AC Milan oraz 10 punktów do Napoli. Teraz klub będzie miał na końce jedynie 22 punkty, co oznaczać będzie spory spodek w tabeli – na 11. miejsce.

Wydaje się zatem, że Stara Dama już teraz może zapomnieć o włączenie się do walki nie tylko o mistrzostwo Włoch, ale także o najlepszą "czwórkę" na koniec sezonu, która gwarantuje występ w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Oczywiście niewykluczone, że Juventus poprawi jeszcze pozycję w tabeli, ale z pewnością będą spore problemy, aby awansować do europejskich pucharów w przyszłym sezonie.

Odnotujmy jeszcze, że karę, oprócz odjętych punktów zespołowi, otrzymali również byli szefowie Starej Damy. Fabio Paratici został zawieszony na 2,5 roku, natomiast były prezes Andrea Agnelli i Maurizio Arrivabene – na 2 lata. Pod koniec listopada 2022 zarząd Juventusu podał się do dymisji, co miało związek z zarzutami.

Juventus jest najbardziej utytułowanym klubem we Włoszech – ma na koncie 36 oficjalnych tytułów mistrza kraju, 13 Pucharów Włoch i 8 Superpucharów Włoch. W rozgrywkach międzynarodowych zespół zwyciężył dwa razy w Lidze Mistrzów, zdobył jeden Puchar Zdobywców Pucharów, a także trzy Puchary UEFA oraz dwukrotnie sięgał po Puchar Interkontynentalny.