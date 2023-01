22 stycznia przypada w Polsce Dzień Dziadka. Z tej okazji lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk pochwalił się zdjęciem w wnukiem, do którego dodał zabawny wpis.

Donald Tusk z wnukiem. Fot. Donald Tusk/Instagram

Donald Tusk chętnie chwali się wnukami, dlatego też od czasu do czasu możemy zobaczyć ich zdjęcia w mediach społecznościowych

Tak też stało się w Dzień Dziadka. Polityk PO pochwalił się zdjęciem z najstarszym wnukiem

"Najważniejszy prezent na Dzień Dziadka. Wciąż jestem (minimalnie!) wyższy od najstarszego wnuczka!" - napisał Donald Tusk na Instagramie. Do wpisu dołączone jest zdjęcie, jak stoi plecami do wnuka i tak sprawdzają, kto jest wyższy.

Tusk dodał zabawny post z okazji Dania Dziadka

Zdjęcie Tuska wywołało pozytywne reakcje u internautów. "Cudowne", "Na takiego premiera zasługuje Polska! Mądry, doświadczony, rodzinny, znający języki i z poczuciem humoru", Dużo dobrej energii" - czytamy w komentarzach.

Lider Platformy Obywatelskiej ma łącznie pięcioro wnucząt. Jego syn, Michał Tusk, doczekał się trzech synów, a córka, Kasia Tusk - dwóch dziewczynek. Dumny dziadek stara się spędzać z najmłodszymi każdą wolną chwilę, a zabawy z wnuczętami chętnie pokazuje w mediach społecznościowych.

"Jak masz piątkę wnucząt, to sto razy bardziej chcesz świat zmieniać na lepsze. Taka matematyka" - napisał polityk na Twitterze, gdy jego córka w sierpniu 2021 roku urodziła drugie dziecko.

Niektóre jego wpisy z wnukami miały jednak lekko polityczny charakter. "Kiedy myślisz odpowiedzialnie o ich przyszłości, kiedy gotów jesteś oddać wszystko za ich szczęście i bezpieczeństwo - tylko wtedy masz prawo ubiegać się o władzę" – taki tekst dodał Tusk na Facebooku pod koniec września 2022 roku. Do wpisu dołączone było zdjęcie lidera PO, który tulił trzymaną na rękach wnuczkę.

Z kolei w grudniu Tusk zamieścił na TikToku nagranie, na którym pokazał, jak w towarzystwie wnuczki wybiera choinkę i niesie ją do domu.

Jak się okazało, to wnuczka rzuciła mu to wyzwanie. Nie wierzyła bowiem, że dziadek doniesie największą choinkę do mieszkania. Tusk jednak poradził sobie z tą prośbą i bez problemu doniósł choinkę do domu, co ucieszyło dziewczynkę.