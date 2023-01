nt_logo

Kuriozalne nagranie z Monte Carlo. Para miała uprawiać seks przy trasie rajdu

Łukasz Grzegorczyk

Rajd Monte Carlo zaskoczył tym razem nie tylko rywalizacją za kierownicą. Do sieci trafiło bulwersujące nagranie, które pokazuje, co działo się na poboczu na jednym z odcinków. Doszło bowiem do... miłosnej schadzki.

Na trasie rajdu miało dojść do gorszących scen Fot. Twitter / @SachaNoko Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Chodzi o sytuację, którą dzięki kamerze w swoim aucie nagrał Jourdan Serderidis. 58-latek może nie został bohaterem Rajdu Monte Carlo, ale wideo zarejestrowane podczas jego przejazdu błyskawicznie stało się hitem w sieci.

Seks na poboczu w trakcie rajdu? Na jednym z wieczornych odcinków specjalnych doszło do incydentu. Nagranie pokazuje, że na poboczu pewna para... uprawiała seks. Tak przynajmniej wynika z krótkiego materiału, który można obejrzeć w internecie. Nagranie trwa kilka sekund i zdumiewające sceny widać w kadrze dosłownie przez chwilę. Wspomniana para mogła wykorzystać czas, że znalazła się pod osłoną nocy. Nie spodziewała się jednak, że oświetlona przez reflektory nadjeżdżającego auta znajdzie się nagle w centrum uwagi. Absurdu tej sytuacji dodaje fakt, że obok pary stała... grupka fanów. Gorszące sceny działy się na ich oczach, bo wszyscy przebywali w bliskiej odległości. "Jeden mężczyzna w ubrany na niebiesko był blisko akcji, ale wydawał się nie przeszkadzać" – zauważa "Daily Star". Wideo wzbudziło masę emocji, a niekórzy nie hamowali się przed zabawnymi komentarzami. "To jeden ze sposobów na zwiększenie oglądalności WRC" – czytamy w jednym z wpisów. "Widzowie robią, co w ich mocy, żeby się rozgrzać na poboczu" – dodał ktoś inny. A wracając do zmagań na trasie rajdu, Serderidis raczej nie będzie dobrze wspominał przejazdu, na którym spotkał ten niecodzienny widok. Uzyskał bowiem dopiero 48. czas.

