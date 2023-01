Cate Blanchett nie chce już pracować. Aktorka tęskni za domem Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Cate Blanchett w najnowszym dramacie muzycznym "Tár" wcieliła się w główną rolę Lydii Tár. Film przedstawia upadek fikcyjnej kompozytorki i dyrygentki. Aktorka została już nagrodzona za swoją pracę Złotym Globem, w kategorii "Najlepsza aktorka w dramacie". Pomimo wielkiego sukcesu, jaki osiągnęła, w najnowszym wywiadzie z "The Sunday Project" artystka przyznała, że ma dość już pracy.

Myślę, że to dlatego, że to była taka fizyczna rola, echa tego są nadal ze mną. Jestem jak wielu członków publiczności, potrzebuję czasu, aby to przetworzyć. Oczywiście mam szczęście pracować z kilkoma niesamowitymi reżyserami, którzy zmienili moje życie, ale kiedy wszystko łączy się w taki sposób, to rzeczywiście pozostaje z tobą.

Więc nie chcę nigdy więcej pracować.