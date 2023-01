N

Nowoczesne technologie, zróżnicowane portfolio i personalizacja wrażeń – tak można opisać ofertę telewizorów Samsung na 2023 rok. Na targach CES 2023 firma zaprezentowała najnowsze linie Neo QLED, MICRO LED i OLED, dzięki którym domowa rozrywka jeszcze lepiej wpisuje się w styl życia widzów.

Mat. prasowe

Największe zaskoczenie wzbudziła cała linia konsumenckich telewizorów Micro LED o przekątnych od 50 cali przez 63, 76, 89, 101, 114 aż po 140 cali. To pierwsza, tak szeroka prezentacja telewizorów, które oferują niesamowity kontrast, jasność i nasycenie kolorów. Dzięki bezramkowej konstrukcji granica między ekranem i rzeczywistością staje się jeszcze bardziej płynna. Dziś już wiemy, że w Polsce można będzie zamawiać takie telewizory w rozmiarze 76 cali i większe.

Olbrzymie zainteresowanie budziły też 2 linie telewizorów Samsung OLED z technologią QD OLED. Do portfolio telewizorów OLED z 2022 roku dołącza 77-calowy ekran, który obok przekątnych 55 i 65” stanowi kolejny krok w rozwoju telewizorów Samsung z technologią QD OLED. W Polsce będą dostępne dwie linie telewizorów Samsung OLED - S90C i S95C, w każdej będziemy mieli dostępne przekątne 55, 65 i 77 cali.

Telewizory w linii S95C będą wykorzystywały moduł One Connect, dzięki czemu tylna ścianka telewizora jest zupełnie płaska, bez wystającej elektroniki, co pozwoli na montaż kilkanaście milimetrów od ściany. Jednak najważniejsze jest to, co ferują telewizory Samsung OLED w kwestii obrazu i funkcji. Poprzez połączenie opracowanej z myślą o telewizorach Samsung Neo QLED technologii Quantum Dot z superwydajnymi Neuronowymi Procesorami zachowano główne zalety technologii OLED, jednocześnie usuwając jej ograniczenia w jasności i odwzorowaniu kolorów.

Nowe telewizory z tej linii zapewniają częstotliwość odświeżania 144 Hz i wszystkie inteligentne funkcje Samsung, w tym te zaprojektowane z myślą o graczach. Samsung jako pierwszy producent telewizorów OLED oferuje je z certyfikatem AMD FreeSync Premium Pro, który zapewnia najlepsze wrażenia w grach.

Samsung systematycznie rozwija także telewizory Neo QLED. Najnowsza gama telewizorów Neo QLED 8K Excellence Line i 4K kierowana jest do wymagających widzów. Najwyższą jakość obrazu zapewnia zaawansowany Neuronowy Procesor AI (Neural Quantum), który potęguje możliwości i precyzję podświetlenia Quantum Mini LED z 14-bitowym przetwarzaniem i skalowaniem obrazu dzięki sztucznej inteligencji. Realizm obrazu wspierany jest dodatkowo przez technologię Wzmocnienia Głębi Obrazu Pro (Real Depth Enhancer Pro) oraz lepszą kontrolę nad podświetleniem kształtów (Shape Adaptive Light Control), co nadaje efekt trójwymiarowości.

Wraz z linią telewizorów Neo QLED na 2023 rok Samsung wprowadza Automatyczny Remastering HDR. Wykorzystuje on technologię głębokiego uczenia do analizowania i stosowania efektów HDR (High Dynamic Range) w czasie rzeczywistym do treści SDR (Standard Dynamic Range) scena po scenie. Dzięki temu treści SDR stają się bardziej realistyczne, wyraziste i żywsze, a to przekłada się na jeszcze lepsze wrażenia z oglądania.

Ponadto użytkownicy SmartThings nie muszą już kupować oddzielnego klucza sprzętowego SmartThings do podłączania urządzeń Zigbee i Thread oraz sterowania nimi. W 2023 roku jednoukładowy moduł SmartThings wykorzystujący protokoły ZigBee, Matter i Thread zostanie bezpośrednio wbudowany w produkty Samsung. Aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z urządzeń współpracujących w sieci, moduł SmartThings automatycznie synchronizuje urządzenia w celu łatwiejszego sterowania nie tylko urządzeniami Samsung, ale także sprzętem innych firm i urządzeniami IoT.

Gamingowa ekspansja

Telewizory Samsung Smart TV oferują użytkownikom szeroki dostęp do tysięcy ulubionych gier od partnerów, takich jak Xbox, NVIDIA GeForce NOW, i Utomik bez konieczności ich pobierania, limitów pamięci masowej czy posiadania konsoli. Co więcej, zapewnia graczom najbardziej intuicyjne wrażenia – wystarczy po prostu włączyć telewizor i grać.

Samsung przygotował szereg nowości, dzięki którym granie będzie jeszcze łatwiejsze. Wśród nich m.in. Panel Gracza 3.0 z udostępnianiem minimap (MiniMap Sharing) i wirtualnym punktem celowania (Virtual Aim Point), co wzbogaci wrażenia niezależnie od gry. MiniMap Sharing pozwala szybko zobaczyć minimapę swojej gry na dowolnym wyświetlaczu, natomiast dzięki wirtualnemu punktowi celowania, zaprojektowanemu na potrzeby strzelanek pierwszoosobowych (FPS) gracze uzyskują wyraźniejszy celownik w dowolnej grze, dzięki czemu mogą działać z większą precyzją.