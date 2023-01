F

Fernando Santos został we wtorek przedstawiony jako nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Portugalczyk ma poukładać grę Biało-Czerwonych, a dodatkowo zadbać także o zmianę w sposobie szkolenia w naszym kraju. Prezes PZPN Cezary Kulesza zaprzeczył pogłoskom, że Santos zarobi za to gigantyczne pieniądze.

Fernando Santos na mundialu w Katarze dotarł do ćwierćfinału. Jego Portugalia przegrała z Marokiem. Fot. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East News

Fernando Santos zdobył z reprezentacją Portugalii mistrzostwo Europy (2016)

Poprzednikiem Portugalczyka w polskiej kadrze był Czesław Michniewicz

Celem reprezentacji Polski jest awans na mistrzostwa Europy w 2026 roku

Mundial w Katarze zakończył się dla Biało-Czerwonych scenariuszem, który można określić mianem gorzko-słodkiego. Z jednej strony sukces w postaci awansu do fazy pucharowej po 36. latach przerwy, czyli MŚ 1986. Problem polegał jednak na kiepskim stylu, w jakim Polacy osiągnęli ten wynik. Bohaterem drużyny był Wojciech Szczęsny. Gdyby nie interwencje naszego bramkarza, z awansu do 1/8 finału mundialu byłyby nici.

Do kiepskiego stylu gry po MŚ 2022 doszła równie kiepska atmosfera wokół reprezentacji. Tzw. afera premiowa, w wyniku której na jaw wyszły plany nagrodzenia drużyny kwotą nawet 50 milionów złotych z budżetu państwa, tylko pogorszyła i tak słabe nastroje społeczne.

Santos z zarobkami 3 mld euro?

Za całą sytuację posadą zapłacił Czesław Michniewicz. Nowym trenerem wybrano Fernando Santosa. Portugalczyk w 2016 roku wyeliminował reprezentację Polski Adama Nawałki w ćwierćfinale Euro (po rzutach karnych), ostatecznie sięgając po końcowy triumf w turnieju.

"Jak ujawnił portal Sport.pl, 68-letni trener dostanie około 3 mln euro za rok pracy nad Wisłą, co będzie rekordową wypłatą dla opiekuna naszej reprezentacji. To w przeliczeniu ok.12 mln złotych, czyli więcej niż Portugalczyk zarabiał do niedawna w swojej ojczyźnie, gdzie miał niecałe 3 mln euro poborów (ok. 11 mln złotych). Teraz czeka go nowe wyzwanie oraz podwyżka, na którą mógł sobie pozwolić PZPN." – napisał kilka dni temu na łamach naTemat.pl redaktor Krzysztof Gaweł.

Co ciekawe, dla porównania Portugalczyk Paulo Sousa otrzymał z polskiej federacji ok. 840 tysięcy euro za rok pracy, a jego następca, Czesław Michniewicz, ok. 560 tysięcy euro.

Kulesza zaprzeczył plotkom o fortunie dla selekcjonera

Okazuje się jednak, że Portugalczyk nie będzie aż tak dobrze zarabiał w Polsce. O kwotę, która będzie wpływać na konto nowego selekcjonera Biało-Czerwonych został zapytany prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Tajemnica mundialu – uśmiechnął się Cezary Kulesza w rozmowie z Polsatem. Bogdan Rymanowski nie zamierzał jednak odpuszczać. Dziennikarz dopytał o podawaną w mediach kwotę ok. 2,5 miliona euro.

– To nie jest prawdą, na pewno tak nie jest. Pieniądze są dużo niższe. Nie mogę powiedzieć dokładnie, ale na pewno są mniejsze – tajemniczo zakończył Kulesza.

Skoro nie trzy miliony, nie 2,5 miliona, to ile? To pozostanie, przynajmniej w najbliższym czasie, tajemnicą PZPN. Kontrakt Santosa wydaje się rekordowy nawet w przypadku kwoty na poziomie np. 1,5-2 milionów euro. To jednak zupełnie inne realia aniżeli te, które pojawiały się w przypadku wcześniejszych medialnych doniesień.

Santos to utytułowany trener. Poza mistrzostwem Europy (2016) i zwycięstwem w Lidze Narodów UEFA (2019) z Portugalią, a wcześniej był opiekunem greckiej kadry, ale też Benfiki Lizbona, FC Porto, Sportingu Lizbona, AEK Ateny, PAOK-u Saloniku czy Panathinaikosu Ateny.