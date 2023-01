C

Coraz więcej przedsiębiorców wybiera najem długoterminowy – wynika z badań przeprowadzonych przez IBRiS. Właścicielom podoba się, że raty nie są zależne od stóp procentowych, a koszty są realnie niższe. Wprowadzenia takiego rozwiązania chce nawet co czwarty właściciel najmniejszych firm.

Kupno, leasing czy najem długoterminowy. Co się bardziej opłaca? Fot. Bartlomiej Magierowski / East News

Badania przeprowadzono na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

55 proc. respondentów badania uznało, że zaletą najmu długoterminowego jest niezależność od wysokości stóp procentowych

Respondenci wskazali też, że zaletą są niskie koszty abonamentu za wynajmowane długoterminowo auta

Eksperci Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) podkreślają, że brak problemów i niespodziewanych wydatków związanych z autem, niewątpliwie wpływa na stabilność finansową firm. Tymczasem właśnie o niespodziewane problemy nie trzeba się martwić, gdy korzysta się z najmu długoterminowego. Nie trzeba zastanawiać się nad kwestią ubezpieczenia, serwisu oraz nieprzewidzianych wydarzeń np. awarii auta.

Nadal kupujemy auta

Pomimo niepewnej przyszłości gospodarczej, aż 77 proc. respondentów badania "Formy finansowania samochodów w firmach" przeprowadzonego przez IBRiS Polska na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) na grupie najmniejszych przedsiębiorców w Polsce, wskazało zakup ze środków własnych jako główną formę finansowania samochodu służbowego. Dopiero co trzecia firma wskazała na leasing (31 proc. badanych).

– Zeszłoroczne podwyżki stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na wysokość comiesięcznych rat, wpłynęły na rynek finansowania samochodów – komentuje Robert Antczak, Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Jak dodaje, najmocniej odczuli to przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe i jednoosobowe firmy, dla których samochód jest podstawą działalności.

Polscy przedsiębiorcy dorastają do najmu długoterminowego

Z przeprowadzonego badania IBRiS wynika, że właściciele firm rozważają zmianę formy finansowania samochodu, a 23 proc. badanych deklaruje zainteresowanie coraz bardziej popularną formą, jaką jest obecnie wynajem długoterminowy.

Wynika to głównie z zalet tej formy finansowania aut, która w pewnym sensie gwarantuje stabilność finansową, dzięki niezmiennej racie, niezależnej od stóp procentowych. Na ten aspekt wskazało aż 55 proc. małych, mikro i jednoosobowych firm biorących udział w badaniu.

Stała wysokość raty to cecha wyróżniająca wynajem długoterminowy na rynku i nie występuje w żadnej innej formie finansowania samochodów tj. w kredycie, czy klasycznym leasingu. Ponadto wynajem długoterminowy nie narzuca na przedsiębiorcę konieczności wpłaty własnej, co jest obecnie znacznym obciążeniem finansowym oraz wykupu auta po zakończeniu umowy.

Dodając do tego zryczałtowane w miesięcznej racie, stałe koszty związane z ubezpieczeniem, wymianą opon, naprawą czy przeglądami, przedsiębiorcy otrzymują bardzo korzystną i unikalną na rynku usługę, dobrze dopasowaną do potrzeb najmniejszych przedsiębiorców w czasach kryzysu.

Jednoosobowe działalności gospodarcze stawiają na wynajem długoterminowy

Zgodnie z wynikami badania IBRiS, 31 proc. respondentów korzysta z klasycznego leasingu samochodu firmowego. Są to głównie mikro i małe firmy, natomiast na wynajem długoterminowy decydują się częściej jednoosobowe działalności gospodarcze. Wciąż dominującą formą finansowania samochodu służbowego przez najmniejszych w Polsce przedsiębiorców jest własność (zakup auta za gotówkę – 77 proc.).

Bazując na danych PZWLP, obecnie już blisko 30 proc. firm i przedsiębiorców nabywających nowe samochody w Polsce decyduje się na wynajem długoterminowy. Jednocześnie, udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm bardzo szybko rośnie – tylko w ciągu ostatniego roku zwiększył się o 5 proc. Świadczy to o postępujących zmianach rynkowych dotyczących preferencji przedsiębiorców co do formy posiadania samochodu służbowego.

Te dane potwierdzają fakt, jak dynamicznie rośnie zainteresowanie wynajmem długoterminowym, który pozwala właścicielom firm zaplanować wszystkie koszty związane z autem. Przedsiębiorcy prowadzący małe, mikro oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, w badaniu przeprowadzonym przez IBRiS, wskazali, że stała rata przez cały okres wynajmu (55 proc.) oraz jej niski poziom (41 proc.) są głównymi przewagami wynajmu długoterminowego nad innymi formami finansowania samochodu.

Aspekt finansowy w znaczący sposób definiuje decyzje biznesowe, a także zakres planowanych inwestycji. Jak wynika z raportu IBRiS, co trzecia firma uważa, że uwzględniona w racie wynajmu długoterminowego pełna obsługa pojazdu, a więc np. ubezpieczenie, przeglądy czy serwisy stanowią znaczący benefit.

Przełom na rynku motoryzacyjnym

Na przestrzeni ostatnich 3 lat rynek motoryzacyjny mierzył się z ogromnymi wyzwaniami, początkowo związanymi z zatrzymaniem produkcji i zerwaniem łańcucha dostaw spowodowanymi pandemią Covid-19 - komentuje Rogier Klop, Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

– W 2022 roku zaczęliśmy zauważać początki stabilizacji, jednak sytuacja w Ukrainie i wywołany nią kryzys gospodarczy sprawiły, że plany związane z rozbudową floty firmowej w wielu przedsiębiorstwach zostały zmienione, bądź zatrzymane. Aktualnie właściciele firm dążą do stabilności oraz zapewnienia bezpieczeństwa swojej działalności, dlatego uważnie planują swoje wydatki (...) – wyjaśnia.

Patrząc perspektywicznie na następne 11 miesięcy, przedsiębiorcy korzystający z form finansowania samochodów, gdzie wysokość raty jest uzależniona od stóp procentowych, a więc kredytu, czy klasycznego leasingu, będą musieli bardzo uważnie śledzić działania Rady Polityki Pieniężnej dotyczące możliwych zmian poziomu stóp procentowych. Tymczasem w przypadku oferty wynajmu długoterminowego, nie mają wpływu na wysokość comiesięcznej raty.