Ministerstwo Obrony Narodowej wydało 720 tysięcy złotych na fundację Lux Veritatis, której współzałożycielem jest o. Tadeusz Rydzyk. Kwota dotyczy programu zachęcającego do zostania żołnierzem, który był emitowany na... TV Trwam, oglądanego głównie przez seniorów.

MON zapłaciło 720 tysięcy złotych na promocję służby wojskowej w TV Trwam. Fot. Wojciech Stróżyk/Reporter

W lipcu ubiegłego roku biznes Rydzyka Muzeum "Pamięć i Tożsamość" miał otrzymać ponad 152 mln złotych

W październiku aktywista Rauhut poinformował z kolei, że podmioty Rydzyka w ciągu 6 lat dostały niecałe 19,5 mln złotych

Teraz Ministerstwo Obrony Narodowej miało przekazać fundacji Rydzyka 720 tysięcy na program w TV Trwam dotyczący służby wojskowej

Jak poinformował senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza na swoim profilu w mediach społecznościowych, Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało zawrotną sumę dla fundacji Lux Veritatis, założonej m.in. przez ojca Rydzyka.

Zachęta do wstąpienia do Wojska Polskiego na antenie TV Trwam

Ministerstwo wyemitowało 40 odcinków programu "Zostań żołnierzem RP", który promuje służbę w Wojsku Polskim. Każdy odcinek kosztował 18 tysięcy złotych, co łącznie daje kwotę... 720 tysięcy złotych.

Jak podaje ministerstwo "celem programu było zachęcenie kandydatów do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego". Nie musimy chyba dodawać, że TV Trwam raczej nie oglądają widzowie w wieku poborowym, a głównie... osoby po 50. roku życia, jak wynika z badań.

To nie koniec. Oglądalność TV Trwam w ostatnich czasach znacząco zmalała. Jak podawały Wirtualne Media w zeszłym roku, stację ogląda około 32 tysięcy osób. Jest to mniej niż liczba wyświetleń na kanale "Zostań żołnierzem" w serwisie YouTube, gdzie odcinki dostępne są... za darmo.

Prawie 19,5 miliona złotych dla podmiotów o. Rydzyka

Niedawno informowaliśmy także o kwocie w wysokości prawie 19,5 mln złotych przekazanej podmiotom Rydzyka w ciągu niecałych sześciu lat. 28 października Maciej Rauhut przypomniał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że obiecał, iż "udostępni informację o tym, ile dostały podmioty ojca Tadeusza Rydzyka od ministerstw". Jak podkreślił, "słowa dotrzymał, na tyle, ile mógł". "Dostały prawie 19,5 mln zł. W sześć lat. Co tam, że polska ochrona zdrowia jest skrajnie niedofinansowana? Dajmy Rydzykowi!!! Serio, nie mam słów na to państwo. Nie dzierżę tego rządu" – napisał 16-letni aktywista.

Maciej Rauhut udostępnił konkretnie informacje dotyczące kwot oraz resortów, które udzieliły finansowego wsparcia Fundacji Lux Veritatis, Fundacji Nasza Przyszłość, telewizji Trwam, Radio Maryja, wydawcy "Naszego Dziennika" oraz spółki "Bonum".

Podkreślił, że obietnicę udało mu się spełnić "tylko częściowo", ponieważ ministerstwa: Klimatu i Środowiska, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości nie udzieliły odpowiedzi.

Aktywista podejrzewa, że to właśnie z nich do podmiotów redemptorysty popłynęły największe kwoty. "Wyślemy ponaglenia. Jeśli w dalszym ciągu nie dostanę odpowiedzi, mogą spodziewać się wezwania do sądu" – czytamy.