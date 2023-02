REGULAMIN KONKURSU „OddychaMY ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Glob360 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 329219, NIP: 7010181047, REGON 141793913, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 PLN wpłacony w całości (dalej jako: Organizator).

2. Fundatorami nagród są: Organizator, jeżeli chodzi o nagrodę pieniężną oraz spółka Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 62, 00-687 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 11687, REGON 011179878, kapitał zakładowy w wysokości 263 500 965 wpłacony w całości - jeżeli chodzi o maseczki ochronne (dalej jako: Fundator).

3. Konkurs „OddychaMy” (dalej jako: Konkurs), będzie prowadzony na stronach internetowych administrowanych przez Grupę naTemat tj. natemat.pl, innpoland.pl, mamadu.pl, dadhero, a także za pośrednictwem social media Grupy naTemat tj. na Facebook, Instagram, LinkedIn oraz TikTok (dalej jako: Profile).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Profilami ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Profilu. Profile nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do właścicieli czy administratorów Profili.

5. Uczestnikiem Konkursu mogą być organizacje pozarządowe, które działają na rzecz jak najszybszej poprawy jakości powietrza oraz/lub profilaktyki zdrowotnej (dalej jako: Uczestnik).

6. Konkurs prowadzony będzie na terenie Polski.

7. Konkurs rozpocznie się w dniu 01 luty 2023 roku, poprzez publikację na portalu naTemat artykułu na temat Konkursu. Konkurs zakończy się 28 lutego 2023.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik podejmuje próby nieuczciwego uzyskania nagrody, posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu; Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie Konkursu zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie; przesłanie zadania konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu,

b) wykonać zadanie konkursowe opisane w punkcie II.2 niniejszego Regulaminu.

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a) zbudowanie opisu, strategii, planu komunikacji własnej akcji najlepiej oddającej temat wartości używania masek w profilaktyce zdrowia w obliczu niskiej jakości powietrza i dużych zanieczyszczeń, oraz/lub w profilaktyce chorobowej;

b) przesłanie opisu akcji określonej w pkt a) powyżej na adres konkurs@natemat.pl w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku;

c) w przypadku wyróżnienia Nagrodą I zrealizowanie akcji określonej w pkt a) powyżej w terminie do końca marca 2023 r lub w terminie listopad-grudzień 2023 r (dalej jako: Zadanie konkursowe”).

3. Zwycięzcą Nagrody I zostanie uczestnik Konkursu, którego Zadanie konkursowe będzie najlepiej oddawało temat wartości używania masek w profilaktyce zdrowia w obliczu niskiej jakości powietrza i dużych zanieczyszczeń, oraz/lub w profilaktyce chorobowej.

4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję złożoną z redaktorów naczelnych serwisów Grupy naTemat oraz jednego przedstawiciela Fundatora.

5. Komisja zawiadomi za pośrednictwem wskazanych przez Uczestników adresów e-mail lub telefonicznie Uczestników, którzy zostaną wyróżnieni Nagrodami I-III w terminie do 7 marca 2023 (dalej jako: „Zwycięzca”).

6. Przesłanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest właścicielem pełni praw autorskich do Zadania konkursowego i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

7. Przesyłając Zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że:

a) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osoby, której wizerunek został wykorzystany w Zadaniu konkursowym, na rozpowszechnianie jej wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i publikacji Zadania konkursowego na stronach internetowych oraz Profilach Organizatora, w szczególności na wykorzystanie przez Organizatora w zakresie, o którym mowa w pkt 8 poniżej;

b) udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Zadania konkursowego, bez ograniczeń czasowych, bez ograniczeń terytorialnych wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich na polach eksploatacji wymienionych poniżej w pkt 8.

8. Udzielenie licencji zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnienie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Zadania konkursowego, w tym w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Zadanie konkursowe nie zawiera treści naruszających prawo, prawa osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami (w szczególności: nie nawołuje do przemocy, nietolerancji i nie zawiera wulgaryzmów), a także nie zawiera treści reklamowych podmiotów trzecich.

10. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., Nr 847 z późn. zm.) ani też żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez ww. ustawę.

III. NAGRODA I JEJ WYDANIE

1. Nagrody w konkursie są następujące:

I Nagroda: 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) na stworzenie własnej kampanii świadomości profilaktyki zdrowotnej lub wpływu smogu na zdrowie i walki ze smogiem oraz przeprowadzenie jej, a także 100 tys. maseczek ochronnych dostarczonych przez Ciech S.A. o wartości rynkowej 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy).

II Nagroda: 75 tys. maseczek ochronnych dostarczonych przez Ciech S.A. o wartości rynkowej 75.000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy).

III Nagroda: 50 tys. maseczek dostarczonych przez Ciech S.A. o wartości rynkowej 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

2. Nagroda finansowa dla Zwycięzcy I Nagrody zostanie wpłacona na wskazane przez niego konto w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Niewskazanie przez Zwycięzcę poprawnego numeru konta oraz/lub danych niezbędnych w celu wysłania maseczek ochronnych jest równoznaczne z rezygnacją Zwycięzcy z Nagrody.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani jej zamiany na inną.

5. Nie ma możliwości przeniesienia praw do Nagrody na osobę inną niż wybrana przez Komisję.

6. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

7. W przypadku niezrealizowania przez Zwycięzcę I Nagrody akcji określonej w pkt II.2.a w terminie: do końca marca 2023 r lub w terminie listopad-grudzień 2023 r jest on zobowiązany do zwrotu Nagrody określonej w pkt III.1 niniejszego Regulaminu na każde żądanie Organizatora lub Fundatora wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 1 stycznia 2024 roku.

8. Zwycięzca jest zobowiązany do samodzielnego wniesienia należytego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z otrzymaniem nagrody bądź nagród. Nagroda stanowi przychód Zwycięzcy zgodnie z art. 12 par. 1 - Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „Rozporządzenie”).

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Konkursu jest GLOB360 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 329219, NIP: 7010181047, REGON 141793913, kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 PLN wpłacony w całości.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@natemat.pl.

3. W związku z przeprowadzeniem Konkursu będą zbierane od uczestników następujące ich dane osobowe: imię, nazwisko, adres doręczenia Nagrody, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, a w przypadku Zwycięzcy także w celu doręczenia Nagrody.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest a) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – co oznacza, że przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu. Zakres przetwarzania danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres doręczenia Nagrody, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego.

b) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - co oznacza, że przetwarzanie danych w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami przez administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu.

5. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże niepodanie danych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, a w przypadku Zwycięzcy doręczenie Nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu a w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez administratora - przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili skorzystać z przysługujących mu praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia, w tym: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik ma prawo w każdym momencie do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

7. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane z przeprowadzeniem konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane Zwycięzcy na potrzeby doręczenia Nagrody także Fundatorowi i podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów np. organom ścigania.

Organizator Konkursu oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

10. Do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie Administratora, właściwie przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

V. REKLAMACJE

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres konkurs@natemat.pl z dopiskiem „OddychaMy - Reklamacja”.

3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, z którego było wysłane zgłoszenie oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na https://natemat.pl/464585,regulamin-konkursu-oddychamy oraz w siedzibie Organizatora.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail konkurs@natemat.pl

4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.