"Berlin zostanie zniszczony!". Rosyjska propaganda szaleje po decyzji Scholza ws. czołgów

iemcy wyślą do Ukrainy czołgi Leopard 2 i zatwierdzą ich przekazywanie przez państwa partnerskie – poinformował rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit. Początkowo ma zostać przekazanych 14 maszyn. Rosyjskiemu propagandyście Władimirowi Sołowiowi wyraźnie nie spodobał się ten pomysł, co postanowił ostro skomentować na antenie państwowej telewizji Rossija 1. – Berlin zostanie zniszczony, jeśli Niemcy dostarczą broń ukraińskim nazistom. To odwet za decyzje polityczne – grzmiał Sołowiow.