W życiu uczuciowym Piotra Cugowskiego wiele się ostatnio wydarzyło. Artysta rozstał się ze swoją długoletnią małżonką Elizą. Okazuje się, że zapałał już uczuciem do innej kobiety. Coraz śmielej opowiada o nowej narzeczonej.

Co dzieje się u Piotra Cucgowskiego? Fot. TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

Jeszcze do niedawna mówiło się, że Piotr Cugowski jest w związku małżeńskim z Elizą Tokarczyk

Tymczasem media obiegła wiadomość o nowym rozdziale w życiu piosenkarza. 43-latek ma już narzeczoną, która jest lekarką

Piotr Cugowski to nie kto inny jak syn Krzysztofa Cugowskiego – legendy Budki Suflera. Mężczyzna talent wokalny odziedziczył po ojcu i dziś sam jest jednym z najpopularniejszych wokalistów w Polsce oraz założycielem zespołu Bracia.

Jednocześnie należy do tego grona gwiazd, które niechętnie opowiadają o swojej prywatności. Tak przynajmniej było do teraz. Wiadomo, że w 2008 roku poślubił dziennikarkę Elizę Tokarczyk. Trzy lata później para powitała na świecie syna Piotra juniora.

Kilka lat temu z okazji 40. urodzin bliscy zrobili mu niespodziankę w "Dzień dobry TVN". Po obejrzeniu materiału o Cugowskim do studia z tortem i balonami weszła jego żona i syn.

Zmiany u Piotra Cugowskiego. Ma już nową narzeczoną

Z najnowszych medialnych doniesień wynika jednak, że małżonkowie nie są już razem. Jak donosi Pudelek "Piotr Cugowski po cichu rozstał się z żoną i układa sobie życie z nową partnerką".

Piosenkarz, gdy był ostatnio w programie "Jaka to melodia?" nazwał ją nawet swoją "narzeczoną". Z kolei w rozmowie z reporterką "Pytania na śniadanie" zdradził, że na widowni "The Voice Senior" wspierają go dwie kobiety: mama i ukochana Karolina, która na co dzień jest lekarzem.

– Mogę tylko zdradzić, że była mama i moja narzeczona. Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem "lekarzem dusz", a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem – wyznał.

Cugowski tak mówił o byłej żonie i kryzysach w ich związku

Przypomnijmy, że w 2019 roku na protalu kobieta.pl ukazał się wywiad z Piotrem Cugowskim. Podczas rozmowy poruszono temat jego wyjazdów na koncerty i rzeszy fanów oraz fanek. "Czy żona nie jest zazdrosna?" – padło pytanie.

– Eliza może jest trochę zazdrosna, to zdrowy odruch. Poznaliśmy się 20 lat temu i myślę, że obydwoje przyzwyczailiśmy się do takiego trybu życia. Kiedy zbyt długo siedzę w domu, zaczynam czuć się dziwnie. Ktoś mądry powiedział, że nie należy się narzucać z obecnością, i miał rację – stwierdził. – Zdaję sobie sprawę, że dla mojej żony nie zawsze jest to łatwe do zniesienia, ale dzięki moim wyjazdom zdarzają się też piękne momenty: wtedy, kiedy wracam, kiedy widzimy się na nowo. Przyznaję, że to wszystko nie jest jednak proste, dlatego mój zawód nie sprzyja utrzymaniu więzi rodzinnych – dodał.

Wspomniał też o kryzysach w związku. – Uważam, że nie ma w tym nic dziwnego. Niesnaski są nieodłączną częścią każdego związku. A to, że wciąż mamy normalny dom, jest zasługą mojej żony – podsumował.