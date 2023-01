nt_logo

Papież Franciszek zabrał głos ws. osób LGBT. Zaapelował o nawrócenie do... biskupów

W

Papież Franciszek zabrał głos ws. osób LGBT. Zaapelował o nawrócenie do... biskupów

Katarzyna Rochowicz

We wtorek 24 stycznia papież Franciszek udzielił wywiadu agencji Associated Press, w którym wypowiedział się na temat osób nieheteronormatywnych. Duchowny stwierdził między innymi, że mimo tego, iż według Kościoła homoseksualizm jest grzechem, to nie jest przestępstwem. Apelował także do biskupów, którzy dyskryminują takie osoby, o nawrócenie.

Papież Franciszek wypowiedział się na temat osób homoseksualnych. Fot. Andrew Medichini/Associated Press Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Papież Franciszek określił prawa, które dyskryminują osoby homoseksualne, jako niesprawiedliwe

Duchowny mówił, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci takimi, jakie są

Wezwał także biskupów katolickich do przyjęcia osób LGBTQ do Kościoła

Papież Franciszek często staje w obronie osób homoseksualnych. We wtorkowym wywiadzie dla Associated Press został zapytany między innymi o stanowisko Kościoła ws. osób nieheteronormatywnych. – Jest to grzech, ale najpierw rozróżnijmy grzech od przestępstwa. Grzechem jest także brak miłosierdzia dla innych – odpowiedział papież, podkreślając, że homoseksualizm nie jest przestępstwem. – Bóg kocha wszystkie swoje dzieci takimi, jakimi są – przekazał Franciszek. Duchowny przyznał, że biskupi, którzy popierają przepisy penalizujące homoseksualizm i dyskryminujące osoby LGBT, sami popełniają grzech. – Ci biskupi muszą mieć proces nawrócenia – powiedział Franciszek. Dodał, że powinni oni zastosować czułość "taką, jaką Bóg ma dla każdego z nas". Papież Franciszek do rodziców osób LGBT: "Bóg kocha wasze dzieci" Papież Franciszek dawał także do zrozumienia, że pary homoseksualne zasługują na prawną ochronę swoich związków. – Homoseksualiści mają prawo być częścią rodziny. Są dziećmi Boga i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być z tego powodu upokarzany i marginalizowany, nikt nie powinien cierpieć z tego powodu – mówił papież. Papież skierował ważne słowa do rodziców osób LGBT, mówiąc: – Bóg kocha wasze dzieci, ponieważ są one dziećmi Boga – powiedział papież Franciszek, zwracając się do rodziców osób LGBT podczas spotkania w Watykanie. Ojciec Święty dodał również, że Kościół nikogo nie wyklucza. Przyjął także od stowarzyszenia prezenty, w tym tęczową koszulkę z nadrukowanym na niej napisem "w miłości nie ma lęku". Są to słowa z listu św. Jana.

e wtorek 24 stycznia papież Franciszek udzielił wywiadu agencji Associated Press, w którym wypowiedział się na temat osób nieheteronormatywnych. Duchowny stwierdził między innymi, że mimo tego, iż według Kościoła homoseksualizm jest grzechem, to nie jest przestępstwem. Apelował także do biskupów, którzy dyskryminują takie osoby, o nawrócenie.