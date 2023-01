nt_logo

USA przekażą Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams. Biden oficjalnie potwierdza

środę prezydent USA Joe Biden ogłosił oficjalnie długo oczekiwaną decyzję w sprawie dostaw czołgów dla Kijowa. Stany Zjednoczone zdecydowały, że trafią one do Ukrainy. Na razie będzie to 31 sztuk.