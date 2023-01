M

Marka Haier, która od 14 lat jest liderem w produkcji urządzeń AGD na świecie, dołącza do Najpiękniejszej Orkiestry świata. Producent przekazał na licytację prawdziwe technologiczne arcydzieło. Przedmiotem aukcji jest jedyna w swoim rodzaju lodówka, która powstała w ramach artystycznej współpracy marki Haier i nietuzinkowej artystki MISS DORYS. Zwycięzca aukcji zyska nie tylko lodówkę z dożywotnią gwarancją, ale co najważniejsze, pomoże chorującym na sepsę, bo taki jest właśnie cel 31. Finału WOŚP.

Fot. mat. prasowe

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra pod hasłem “Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”. W planach jest wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń, co umożliwi lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. Wielki 31. Finał odbędzie się w niedzielę 29 stycznia. Natomiast do 10 lutego można wesprzeć aukcję i wziąć udział w licytacji, specjalnie przygotowanej na tę okazję lodówki Haier Multidoor seria 9 HCW9919FSGB. Zwycięzca otrzyma nie tylko technologiczne arcydzieło z dożywotnią gwarancją producenta, ale co najważniejsze wesprze WOŚP i przyczyni się do pomocy w szczytnym celu.

O wygląd graficzny chłodziarko-zamrażarki Haier zadbała MISS DORYS, która na co dzień należy do kobiecego kolektywu street artowego MIAU Crew, a także jest współtwórczynią stowarzyszenia i pracowni artystycznej Stacja Praga.

Oprócz artystycznego oblicza urządzenia warto zwrócić uwagę na jego technologiczne aspekty. To prawdziwe centrum dowodzenia z wbudowanym ekranem, dzięki któremu w łatwy sposób można sterować wszystkimi funkcjami chłodziarko - zamrażarki, a także innymi urządzeniami Haier połączonymi przez aplikacje hon. Multimedialny ekran pozwala także na surfowanie w internecie umożliwiając m. in. dostęp do niezliczonej ilości przepisów. Kolejnym bardzo praktycznym rozwiązaniem są kamery umieszczone we wnętrzu urządzenia. W każdej chwili można sprawdzić zawartość lodówki, a funkcja ta będzie bardzo praktyczna choćby podczas zakupów w sklepie.