Ambasadorki akcji to kobiety inspirujące, spełnione, akceptujące siebie, których głos ma przekonać, że lubienie siebie ma moc. A selflove to najlepszy przykład pozytywnego egoizmu.

Fot. Patrycji Woy-Wojciechowskiej

Szczególnie dziś kiedy jest taki kult młodości, kiedy nieograniczony dostęp do aplikacji zmieniających wygląd ma negatywny wpływ na postrzeganie siebie, nic tak nie pomaga jak zrozumienie, ze całe piękno jest w człowieku.

Zadbany wygląd, zdrowa i promienna skóra to wspaniałe dopełnienie i warto o to dbać, ale nie może być to istotą i sensem życia.

Pomysłodawca i inicjator akcji Doktor Franciszek Strzałkowski, twórca Kliniki Strzałkowski mówi”

„Bardzo mi zależy, aby siła kobiet i ich poczucie wartości zbudowane było na solidnych fundamentach, akceptacji, miłości i spełnieniu. Kobieta która lubi siebie jest na pewno lepszą mamą żoną partnerką przyjaciółką szefową bądź koleżanką z pracy. To jest ważne dla całego jej otoczenia i wtedy to otoczenie też staje się lepsze i oddaje jej tą dobrą energię. Od lat dbam o zdrowy i naturalny wygląd kobiet, a projekt #lubiesiebie jest kolejną cegiełką w budowaniu samoakceptacji. Bo kobieta, która lubi siebie W pełni się akceptuje jest szczęśliwa dba o siebie i jest po prostu kobietą piękną"

Maria Sadowska, artystka i reżyserka mówi – „Cieszę się, że mogę być częścią tego projektu, bo ja naprawdę lubię siebie. Lubię siebie za wiele rzeczy, ale najbardziej, za to, że jestem odważna, że potrafię zawsze wychodzić ze strefy komfortu i za to, że mam poczucie humoru”

Adrianna Palka, trenerka fitnessu przekonuje, że każdy powinien lubić swoje ciało, a przede wszystkim mieć do niego szacunek.

Ewa Kasprzyk, aktorka – „ Lubię siebie, za to, że jestem prawdziwa, że jeżeli coś mnie uwiera to bardzo to sygnalizuje, lubię też siebie za to, że lubię Szakirę, a Szakira lubi mnie.

Lidia Popiel, fotografka – „ Lubię siebie, bo jestem swoją własną przyjaciółką, lubię siebie bo należę do ekosystemu ludzi, którzy lubią siebie po prostu i lubią swoje pasje.

A Dorota Williams, kostiumografka nie tylko wewnętrznie czuje, ze lubi siebie, ale też bardzo lubi samo słowo„ lubię”, które kojarzy jej się z czułością i dlatego do ukochanej córki mówi nie tylko, że ją kocha, ale też, że ją lubi.

Zdjęcia autorstwa Patrycji Woy-Wojciechowskiej.

1-sza edycja projektu #lubiesiebie otwiera cykl skierowany do wszystkich kobiet.

Kolejna edycja projektu z udziałem nowych ambasadorek już w marcu.