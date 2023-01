I

Informację o śmierci wieloletniego współpracownika przekazało Radio Wrocław. Adam Barański przez osiem lat był tam wydawcą wiadomości na głównej antenie, a także w stacji-córce rozgłośni, czyli Radiu Ram. Koledzy zapamiętali go jako obdarzonego niezwykłym poczuciem humoru i dystansem do pracy.

Nie żyje wieloletni dziennikarz radiowy Adam Barański. Miał 44 lata Fot. Youtube Radio Wrocław

To, co charakteryzowało Adama Barańskiego, to niepowtarzalne zapowiedzi wiadomości. Słynął z tego, że potrafił zaśpiewać ich fragment, czy wpleść w nie zupełnie nietypowy cytat. Często także wchodził w interakcję z prezenterami, co nadawało jego serwisom informacyjnym niepowtarzalności. Z pełną profesją i powagą przekazywał jednak także najważniejsze wieści o tym, co dzieje się w kraju i poza jego granicami.

Bardzo lubił zwierzęta i był mistrzem skojarzeń, co zresztą potrafił wykorzystać w pracy. Kochał radio i kontakt z ludźmi.

Jak wspomina nasza dziennikarka Dorota Kuźnik, która przez wiele lat pracowała z Adamem Barańskim, to właśnie on był tą osobą, która towarzyszyła jej na początku dziennikarskiej przygody.

– Jako początkujący radiowiec, całe godziny spędzałam na montażu, który niegdyś możliwy był wyłącznie w redakcji. Adam pracował wówczas na nocki, podczas których czytał wiadomości. Zawsze można było liczyć na pomoc z jego strony i ciepłe słowo, którym potrafił wesprzeć podczas trudnych początków. Niewątpliwie był osobą, którą kojarzyli absolutnie wszyscy, między innymi z oryginalnego stylu i zawsze promiennego uśmiechu – zaznacza.

Zanim Adam Barański dołączył do Radia Wrocław, w którym spędził osiem lat, pracował w Radiu Opole, TVP Opole, a także w Gazecie Wyborczej. Zmarł 24 stycznie 2023 roku, w wieku 44 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 30 stycznia o godz.12:00 na cmentarzu komunalnym w dolnośląskim Brzegu.