J

Już wiadomo, kto jest właścicielem psa, którego znaleziono w błocie, w miejscowości Zabierzów. Ten samodzielnie zgłosił się na policję, wyjaśniając okoliczności zdarzenia, które o mało nie doprowadziło psa do tragicznej śmierci. Wstrząsającego odkrycia, przez przypadek, dokonał operator koparki, który wyciągnął jeszcze żywe zwierze. Jego zdjęcia opublikowało krakowskie TOZ.

Pies żywcem zakopany w błocie pod Krakowem. Wiadomo kim jest właściciel Fot. Facebook KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie

Z informacji przekazanych przez właściciela psa wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku

Pies miał uciec z domu, kiedy otwarta była brama budynku

Na potwierdzenie słów o tym, że zwierzę było zaopiekowane, właściciel pokazał między innymi książeczkę zdrowia, w której były wszystkie aktualne szczepienia

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie opublikowało informację o wstrząsającym znalezisku w jednej z podmiejskich miejscowości. Operator koparki z Zabierzowa znalazł tam przypadkowo psa, który zakopany był w błocie.

Pracownicy budowy przetransportowali zwierzę na łyżce koparki i zaopiekowali się nim. Między innymi zawieźli go do weterynarza, gdzie opiekę nad nim przejęło TOZ. Pierwsze ustalenia wskazywały na to, że ktoś mógł chcieć w ten sposób pozbawić zwierzę życia.

Schronisko pokazało też kilka wstrząsających zdjęć poszkodowanego zwierzęcia. W poście zaznaczono, że jego szanse na przeżycie są niewielkie. "Lekarze już zadbali, by jej nie bolało.

Przełom w sprawie psa z błota

Zdjęcia suczki obiegły ogólnopolskie media. Zakładano, że pies został zakopany żywcem. Poszukiwano sygnałów o tym, kim może być właściciel. Okazało się jednak, że ten zgłosił się sam.

Małopolscy funkcjonariusze podają, że właściciel pojawił się w komisariacie policji, gdzie oświadczył, że zwierzę nie zostało ani porzucone, ani nikt nie miał zamiaru go zabić. – Kochamy tego psa, on jest częścią naszej rodziny – powiedział policjantom właściciel psa i pokazał jego zdjęcia.

Wyjaśniając, jak mogło dojść do zdarzenia, właściciel powiedział, że zwierzę prawdopodobnie wyszło z posesji przez otwartą bramę, kiedy któryś z domowników wracał. Od tego czasu rodzina miała szukać psa, który żył z nią od wielu lat. Kiedy tylko rodzinie udało się rozpoznać zwierzę w mediach społecznościowych, od razu zgłosili się do TOZ.

Właściciel miał wyjaśniać też, że suczka ma już 16 lat, co wpływa na jej stan zdrowia. Dowodem tego, że zwierzęciem dobrze się zajmowano, była jednak książeczka zdrowia. W tej odnotowano między innymi wszystkie, niezbędne szczepienia.

Policja wstępnie uznała oświadczenie właściciela za wiarygodne. Funkcjonariusze informują, że wszystkie okoliczności w tej sprawie wskazują na nieszczęśliwy wypadek.