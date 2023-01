J

Jan Zieliński i Hugo Nys awansowali do finału gry podwójnej mężczyzn w wielkoszlemowym Australian Open. Przygoda Polaka w tym turnieju trwa jak piękny sen. – Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych – mówi w najnowszym wywiadzie.

Jan Zieliński zagra w finale Australian Open. Fot. PAWEL SKRABA/AGENCJA SE/East News

– Jesteśmy na tyle wszechstronni, że nie myślimy o tym, kto stoi po drugiej stronie siatki. Wychodzimy z założeniem, że to rywale muszą się martwić, żeby nas pokonać – przyznaje w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Jan Zieliński.

Przypomnijmy, że Zieliński oraz partnerujący mu Monakijczyk Hugo Nys w półfinale pokonali Jeremy'ego Chardy'ego i Fabrice'a Martina w trzech setach – 6:3, 5:7, 6:2. Pojedynek trwał blisko dwie godziny, a zwycięstwo przypieczętowało niezwykłe osiągnięcie Polaka. Awans do finału Australian Open to największy sukces 26-latka w karierze.

– Najbardziej zadowolony jestem z podejścia mentalnego i opanowania, umiejętności odnalezienia się w trudnych sytuacjach. Dziś po nieudanym drugim secie energia troszkę zjechała. Udźwignęliśmy to jednak mentalnie – podkreślał Zieliński po półfinałowym starciu.

Pokazujemy, że te różnice na korcie są minimalne i wszystko jest w głowie. Poziom jest bardzo wyrównany. Proszę zauważyć, że gramy w finale przeciwko dzikim kartom, których nikt by nie podejrzewał, że tam dojdą. Mecz rozegra się w głowie po jednej i po drugiej stronie.

Niezależnie od tego, jak potoczy się finał, Zieliński może być już zestawiany obok najwybitniejszych polskich deblistów jak Wojciech Fibak, Łukasz Kubot, Marcin Matkowski czy Mariusz Fyrstenberg.

– To są osoby, na których grze się wychowywałem jako dzieciak. Jestem szczęśliwy, że są teraz obok mnie i pomagają mi osiągać marzenia. Nawet jeśli wygramy w sobotę, to będzie to również zwycięstwo mojego sztabu, ludzi z boku i całej Polski – przekonywał 26-latek.

Kiedy mecz Zielińskiego w finale Australian Open?

Przed Janem Zielińskim i Hugo Nysem kluczowe deblowe starcie o triumf w AO. W finale zmierzą się z reprezentacją gospodarzy – Rinkym Hijikatą i Jasonem Kublerem. Ten pojedynek zaplanowano na sobotę 28 stycznia. Mecz rozpocznie się około godz. 11:30-12:00 czasu polskiego.