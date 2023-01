S

Strażacy znaleźli ciało jednej z osób, która była w budynku katowickiej plebanii. To prawdopodobnie jedna z dwóch poszukiwanych kobiet. Przypominamy, że dziś (27 stycznia) doszło tam do wybuchu gazu. W wyniku wypadku zawalił się budynek, w którym przebywali ludzie. Nadal trwają poszukiwania drugiej osoby. Na miejscu pracuje 140 ratowników z psami, którzy przeczesują gruzowisko.

Ofiara śmiertelna wybuchu gazu w Katowicach. Znaleziono ciało

Tragiczną informację po godzinie 13.00 przekazał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Około 12.30 strażacy przeczesujący gruzowisko dotarli do jednej z dwóch poszukiwanych osób. Niestety okazało się, że ta nie żyje. Akcja poszukiwawcza drugiej osoby nadal jest prowadzona. Funkcjonariusze pracują z użyciem psów. Wśród nich są specjalistyczne ekipy.

Jak informowała w naTemat mł. bryg. Aneta Gołębiowska, strażacy szukali dwóch kobiet, które miały znajdować się w budynku. Informację potwierdził też zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Arkadiusz Przybyła.

Poinformował on, że w gruzowisku trwają poszukiwania prawdopodobnie matki i córki. Miały one być zameldowane w jednym z mieszkań na probostwie. Informację w tej sprawie, jak podaje TVN24, miał przekazać ratownikom wikary parafii ewangelicko-augsburskiej. To właśnie do niej należał budynek, w którym doszło do eksplozji. Nie ma jednak pewności, że w chwili wybuchu kobiety były w domu.

Przeszukiwanie gruzowiska trwa

– Na miejscu pracuje 140 ratowników, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia-Zdroju oraz kadeci z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – powiedziała naTemat rzeczniczka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Aneta Gołębiowska. Funkcjonariusze wykorzystują do poszukiwań specjalnie szkolone psy.

Poszkodowane w zdarzeniu osoby zostały przewiezione do szpitala z licznymi obrażeniami ciała oraz poparzeniami. Troje z nich przebywa w szpitalu. Dwójka z nich to dzieci w wieku ok. trzech i czterech lat.