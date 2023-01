nt_logo

Tajemnicze zaginięcie na Śląsku. 13-latek wyszedł do apteki i zniknął

redakcja naTemat

W czwartek zaginął 13-letni Bartosz Wojtuniak z Dąbrowy Górniczej. Chłopiec wyszedł z domu do pobliskiej apteki i do tej pory do niego nie wrócił. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej podkom. Bartłomiej Osmólski poinformował naTemat, że służby szukają dziecka, ale opiekun prawny na razie nie zgłosił oficjalnie jego zaginięcia.

13-latek zaginął w Dąbrowie Górniczej, po tym jak poszedł do apteki. Fot. SOS Zaginięcia/Facebook Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej W Dąbrowie Górniczej na Śląsku miało miejsce tajemnicze zaginięcie. 13-latek, który wyszedł na chwilę do apteki, zniknął

Nastolatek ma przy sobie telefon dziadka, jednak nie odbiera połączeń przychodzących

Informację o zaginięciu chłopca zamieściła strona na Facebooku "SOS Zaginięcia". Bartosz Wojtuniak mieszka w Dąbrowie Górniczej. Zaginął Bartosz Wojtuniak z Dąbrowy Górniczej "26 stycznia 2023 około godziny 11:00 wyszedł z domu przy ulicy Kasprzaka do pobliskiej apteki. Niestety do chwili obecnej nie wrócił do swojego miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Nastolatek ma przy sobie telefon dziadka, jednak nie odbiera połączeń przychodzących" - czytamy w komunikacie na ten temat. Wygląd chłopca: nastolatek ma 170 cm wzrostu;

jest szczupły;

ma włosy koloru ciemny blond oraz ciemne oczy. W dniu zaginięcia miał na sobie czarną bluzę, czarne spodnie dresowe, czarną czapkę z daszkiem oraz szare buty. Jeśli ktokolwiek widział zaginionego lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem telefonu 47 852 22 00 lub pod numerem alarmowym 112. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej podkom. Bartłomiej Osmólski poinformował naTemat, że służby intensywnie szukają dziecka, ale opiekun prawny na razie nie zgłosił oficjalnie jego zaginięcia. Rzecznik przekazał również, że jak tylko zawiadomienie zostanie oficjalnie złożone, to na stronie policji pojawi się komunikat w tej sprawie.

