Do zaskakującego zdarzenia doszło podczas sobotnich zawodów kombinacji norweskiej. W austriackim Seefeld zdyskwalifikowany został Jarl Magnus Riiber. Norweskiemu mistrzowi w trakcie części związanej ze skokami narciarskimi... pękł kombinezon. Okazało się, że doszło do tego w mocno wstydliwym miejscu.

Jarl Magnus Riiber zapewne nie będzie dobrze wspominał tego, co wydarzyło się podczas zawodów w Seefeld. Fot. Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de/Imago Sport and News/East News

Jarl Magnus Riiber to multimedalista, m.in. wicemistrz olimpijski (2018)

Norweg czterokrotnie sięgał po zwycięstwo w Pucharze Świata

Lider klasyfikacji kombinatorów norweskich miał w sobotę sporego pecha

Chociaż Jarl Magnus Riiber to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci ostatnich lat, spoglądając na rywalizację w kombinacji norweskiej, zdarzają się dni, w których nawet tak wielki mistrz może mówić o sportowym niefarcie.

Tak właśnie zdarzyło się podczas zawodów w austriackim Seefeld, gdzie odbywał się kolejny weekend rywalizacji w sezonie Pucharu Świata kombinatorów norweskich. Riiber w trakcie części związanej ze skokami narciarskimi musiał przełknąć gorycz dyskwalifikacji.

Jak się okazało, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, ukazujące... specyficzny problem Norwega podczas swojej próby w trakcie zawodów. Riiberowi pękł kombinezon w miejscu, które z pewnością jest dosyć wstydliwe.

Norweg ma pecha, ponieważ kiepski występ w Seefeld może utrudnić jego sytuację w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Riiber to jednak czterokrotny mistrz świata i zapewne będzie faworytem w kolejnych weekendowych zmaganiach. W Austrii Norweg najadł się... głównie wstydu, po mało komfortowej sytuacji z awarią kombinezonu.