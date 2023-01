nt_logo

Owsiak oficjalnie otworzył 31. Finał WOŚP. Do przeciwników: "nie przeszkadzajcie!"

Katarzyna Nowak

Jurek Owsiak oficjalnie otworzył 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Będziemy ze sobą, żeby pokazać, że my, Polacy jesteśmy pełni empatii, energii – mówił. Zwrócił się też do osób, które nie popierają działań WOŚP. – Do tych, którzy nie chcą pomagać: nie przeszkadzajcie! – skwitował.

Jurek Owsiak screen: WOŚP//Facebook Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Jurek Owsiak w niedzielę o 8:30 oficjalnie zainaugurował 31. Finał WOŚP. – Będziemy z wami przez cały czas, aż do późnych godzin wieczornych. Chcemy wygrać z sepsą! Będziemy ze sobą, żeby pokazać, że my, Polacy jesteśmy pełni empatii, energii. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, które potrafi pomagać sobie nawzajem – zaczął swoje wystąpienie.

– Pozdrawiam wszystkich wolontariuszy. To coś niebywałego. Nasz polski duch, ta radość, której nam brakuje, teraz będzie z nami przez cały czas – dodał. Potem zwrócił się też do przeciwników WOŚP. – Do tych, którzy nie chcą pomagać: nie przeszkadzajcie! – powiedział. W rozmowie ze stacją TVN 24 powiedział też: – To się rozlało w sposób nieprawdopodobny, to jest nasze wyjątkowe święto. (...) Jest ciepło, jest kolorowo, chcemy, żeby świat taki był. W chwili oficjalnego otwarcia finału licznik WOŚP wskazywał 37 226 515 zł. Ta liczba wciąż rośnie. Więcej o 31. Finale WOŚP przeczytasz w naszej relacji na żywo pod TYM ADRESEM. Przypomnijmy: W opublikowanym w sobotę wywiadzie Jurek Owsiak skomentował działania TVP. – Teraz telewizję publiczną przejęli piraci, ludzie bez zasad – powiedział Onetowi. Stwierdził też wprost, że wstydzić powinien się każdy, kto przykłada rękę do ciągłego funkcjonowania stacji. – Przykładają rękę do robienia bardzo złych rzeczy. (...) Wstyd, wstyd, wstyd – stwierdził. 31. Finał WOŚP: aukcje internetowe i zbiórki w całej Polsce! Przypomnijmy: Środki zbierane podczas 31. Finału WOŚP posłużą do zakupu sprzętu pomagającego w walce z sepsą. W Polsce i na świecie działają 1633, trwa też wiele aukcji i licytacji w internecie: organizuje je również naTemat.pl. Chcesz rozsławić swoje miasto na całą Polskę, a może zdobyć zdjęcie z autografem laureata Grand Press Photo? Licytuj i graj z nami dla WOŚP! Czytaj też: Wywiad z Zofią Zborowską-Wroną, a może rozsławienie Twojego miasta? Oto aukcje naTemat dla WOŚP!

