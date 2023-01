154 606 764 zł – taka kwota widniała chwilę po północy na liczniku WOŚP. To oficjalny i rekordowy wynik na zakończenie finałowej niedzieli, ale nie ostateczna suma. Bilans z pewnością pójdzie w górę, bo liczenie pieniędzy wciąż trwa. Oficjalne podsumowanie zbiórki tradycyjnie 8 marca.

WOŚP po raz kolejny zamyka Finał z rekordem! Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wiemy, ile zebrano do tej pory na 31. finale WOŚP

Jak podał Jerzy Owsiak jest to 154 606 764 zł

W ubiegłym roku WOŚP na zakończenie dnia udało się zebrać ponad 136 milionów złotych

Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

Kilka minut po północy Jerzy Owsiak poinformował, że WOŚP pobił kolejny rekord! Deklarowana kwota na zakończenie 31. Finału WOŚP wyniosła 154 606 764 zł.

Najwięcej emocji wzbudziła licytacja tegorocznego złotego serduszka. Zwycięska firma kupiła je za bagatela 888 888 zł! To także absolutny rekord, jeśli chodzi o tę część finałowego wieczoru. Tegoroczny 31. finał WOŚP odbył się pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą!", a jego celem był zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (m.in. urządzeń do identyfikacji mikroorganizmów, analizatorów do diagnostyki molekularnej oraz komór laminarnych), wspomagającego walkę z tą specyficzną reakcją organizmu na zakażenie, która odpowiada za 20 procent wszystkich zgonów na świecie.

Jak tegoroczny wynik ma się do tego sprzed roku? W 2022 roku na zakończenie finałowego dnia udało się zebrać ponad 136 milionów złotych. Był to ówczesny rekord dotychczasowych Finałów. Do tej kwoty dodawane były potem sumy z aukcji i licytacji.

W poprzednich 29 edycjach fundacja Owsiaka zebrała na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad półtora miliarda złotych. Przeznaczone zostały one na zakup ponad 67 tysięcy urządzeń. W czasie zbiórki WOŚP w 2021 roku fundacja zebrała blisko 211 milionów złotych, co było najwyższą kwotą w historii działalności Orkiestry.

Zbiórka trwa - możecie licytować aukcje naTemat.pl

Finał WOŚP nie oznacza jednak końca zbiórki. Jeszcze przez kilkanaście dni trwać będzie jeszcze ponad 171 tysięcy aukcji!

Nadal możecie więc zdobyć jedną z atrakcji proponowanych przez naTemat. A wśród nich:

Porozmawiaj z Zofią Zborowską-Wroną w naTemat.pl Włoska kolacja z Jackiem Pałasińskim w restauracji San Lorenzo Film o twoim mieście, który pokażemy w naTemat.pl Wydrukowane i oprawione zdjęcia z Czarnobyla autorstwa Maćka Stanika Udział w biegu Runmageddon razem z redakcją naTemat.pl