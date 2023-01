Z

Zdrowy, regularny sen jest niezbędny dla regeneracji organizmu, utrzymania zdrowia, prawidłowej koncentracji oraz dobrego samopoczucia. Wyspane osoby są mniej podatne na infekcje, wpływ codziennego stresu oraz nie dokuczają im bóle kręgosłupa i kończyn. Oczywiście zdrowe środowisko snu jest w tym względzie jednym z wielu czynników, wpływających na dobrostan fizyczny i psychiczny człowieka. Warto klasyfikować je wśród tych najistotniejszych, na których efekty mamy wpływ osobiście. Sprawdź, czy stosujesz się do ośmiu, najistotniejszych zasad zdrowego snu.

Fot. materiały prasowe / hilding.pl

1. Regularna, powtarzalna pora snu

Minimalizacja trudności w zasypianiu oraz częstotliwości wybudzania się w środku nocy związana jest z zaplanowaniem i trzymaniem się zasady regularnej pory zasypiania. Kładź się spać codziennie o tej samej porze, aby przyzwyczaić swój organizm do regularności. Ciało człowieka i jego umysł lubią powtarzalność. Wtedy mogą funkcjonować w myśl schematów, które się sprawdzają i pozwalają na optymalizację efektów. Regularna pora zasypiania sprawia, że Twój organizm działa sprawnie, a Ty czujesz się wypoczęty/a.

2. Codziennie taka sama długość snu

Zaplanuj godzinę kładzenia się spać w taki sposób, aby wyznaczyć sobie odpowiednią długość snu. Organizm dorosłego człowieka potrzebuje około siedmiu godzin snu w ciągu doby i ważne jest, aby zapewnić mu najwyższą jakość snu nieprzerwanie przez taki czas. Aby uniknąć przebudzeń w nocy, skutkujących zaburzeniami rytmu snu, unikaj drzemek w ciągu dnia. Jeśli Twój organizm w nocy otrzyma odpowiednią ilość nieprzerwanego, zdrowego snu nie będzie potrzebował dodatkowych drzemek w ciągu dnia.

3. Relaks i wyciszenie przed snem

Przed pójściem spać koniecznie zrezygnuj z wpatrywania się w niebieskie światło ekranów. Nie używaj smartfona, tabletu, laptopa, szczególnie w łóżku. Twoja sypialnia powinna być wolna od ekranów, emitujących niebieskie światło. W efekcie ich działania do mózgu wysyłany jest komunikat, informujący o tym, że jest dzień. Powoduje to, że Twój organizm uaktywnia się do działania, proces zasypiania jest dłuższy, a sen płytszy i mniej regenerujący.

4. Posiłki przed snem - kiedy i ile?

Nie można kłaść się spać po zbyt obfitym posiłku lub wtedy, gdy odczuwamy głód. W myśl zasad trawienia unikaj jedzenia bezpośrednio przed snem, dlatego kolację najlepiej zaplanować w czasie minimum dwóch godzin przed planowanym położeniem się do łóżka. Nie możesz kłaść się, gdy doskwiera Ci głód. Wtedy obudzisz się szybciej, niż planujesz. Przed snem warto wypić coś ciepłego, a obok łóżka ustawić butelkę z wodą niegazowaną, aby mieć ją pod ręką w razie pragnienia.

5. Unikaj kofeiny przed snem

Nie pij kawy przed snem. Kofeina może uwalniać się w organizmie do pięciu godzin, a to z pewnością utrudni Ci prawidłowy proces zasypiania i nie wpłynie korzystnie na spokojny, nieprzerwany, siedmiogodzinny sen. Poza kawą pamiętaj, aby zrezygnować z produktów spożywczych, które w składzie zawierają kofeinę oraz substancje pobudzające, uaktywniające nas do działania.

6. Sypialnia - odpowiednia temperatura i świeżość w pomieszczeniu

Sypialnia powinna być miejscem, w którym łatwo się zrelaksować i wypocząć. Urządź ją zgodnie ze swoim gustem, zadbaj o przytulne tekstylia i subtelne oświetlenie. Ważne są również osłony okienne, które zapewnia Ci poczucie prywatności oraz zminimalizują wpływ naturalnego światłą na Twój rytm snu. Zadbaj, by w sypialni panowała temperatura, sprzyjająca wypoczynkowi. Niech będzie to 18-21ºC. Pomieszczenie powinno zostać posprzątane oraz przewietrzone.

7. Materac i poduszka - zadbaj o zdrowie i komfort

Wysokiej jakości materace Hilding posiadają zróżnicowane szerokości, wysokości i poziomy twardości. Dopasuj materac do swojej wagi, zwracając uwagę na siedem stref dopasowania do Twojej sylwetki podczas snu, przewiewność pokrowca, możliwość zdjęcia go do prania oraz właściwości pianek, tworzących nowoczesne materace. Wysokoelastyczne pianki typu Visco pozwalają regulować siłę nacisku mięśni na powierzchnię materaca, zmniejszając ich napięcie. Przykładem takiego materaca jest Rumba marki Hilding. Wybierz komfortową poduszkę profilowaną, modele ortopedyczne pozwalają dopasować wysokość i sposób ułożenia głowy do prawidłowej pozycji całego ciała podczas snu.

8. Aktywność fizyczna dla zdrowego snu

Aby zdrowo spać, należy regularnie ćwiczyć. Nie oznacza to konieczności intensywnych treningów bezpośrednio przed snem, a regularnej aktywności o zaplanowanej porze. Może być to długi spacer z psem, pływanie, jazda na rowerze lub trening fitness. Dla zdrowia i zdrowego snu ważna jest powtarzalność.