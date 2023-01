D

Do tragicznego zdarzenia doszło w Tuszynie w okolicach Łodzi. Policjanci zatrzymali 53-latka, który podczas libacji alkoholowej ugodził nożem swojego 32-letniego kompana. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa.

Zakrwawione ciało leżało przy drodze w Tuszynie. (Zdjęcie poglądowe) Fot. NewsLubuski/East News

Policjanci z Koluszek dostali zgłoszenie w tej sprawie 26 stycznia nad ranem. Mundurowi dowiedzieli się, że w Tuszynie przy drodze leży zakrwawiony mężczyzna. Kiedy pojechali na miejsce, był tam już zespół ratownictwa medycznego. Niestety stwierdzono zgon 32-latka.

Zabójstwo w Tuszynie i libacja alkoholowa

Śledczym udało się już ustalić kulisy tragedii. – Dowody zebrane w sprawie pozwoliły im na zatrzymanie 53-letniego mieszkańca Tuszyna. Jak się okazało, podczas libacji alkoholowej doszło do kłótni między mężczyznami. 53-latek ugodził nożem 32-latka, co doprowadziło do jego śmierci – przekazała mł. asp. Aneta Kotynia z KWP Łódź-Wschód.

Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa, za co grodzi mu nawet dożywocie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Jak podaje "Fakt", dwaj mężczyźni byli znajomymi i często spożywali razem alkohol. Tym razem miało dojść do sprzeczki, po której 53-latek chwycił za nóż i ugodził kolegę w klatkę piersiową. Do tragedii doszło w domu, ale ranny mężczyzna zdołał jeszcze wyjść na podwórko. Według dziennika znaleziono też ślady świadczące o tym, że ofiara zabójstwa mogła być wleczona z podwórka na drogę.

Śledztwo w tej sprawie trwa. W miejscu, gdzie znaleziono zwłoki, przez kilka godzin pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z Tuszyna, Koluszek i Łodzi. Przesłuchiwali świadków i zabezpieczali miejsce zdarzenia.