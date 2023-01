W

W Żurominie zaskoczono złodzieja. Mieszkaniec tej miejscowości w województwie mazowieckim próbował ukraść 700 zł. 42-latek liczył na chwilę nieuwagi kierowcy samochodu dostawczego. Ale się przeliczył.

42-latek z Żuromina w województwie mazowieckim włamał się do samochodu dostawczego, który stał na parkingu przed sklepem. Zabrał z pojazdu 700 złotych. Pieniądze były na fotelu pasażera. Pokazuje to nagranie z policyjnej kamery, dostępne na tej stronie.

Jak podaje policja, do kradzieży doszło w środę, 25 stycznia rano. 54-letni mieszkaniec Żuromina, który prowadzi działalność gospodarczą, podjechał samochodem dostawczym z towarem przed swój sklep. Gdy opuścił auto i wszedł do budynku, do auta wszedł przechodzący obok mężczyzna.

Okazał się nim 42-latek, również mieszkający na co dzień w Żurominie. Zauważył pozostawione na fotelu pasażera 700 zł. Mężczyzna ukradł pieniądze. Właściciel pojazdu dostawczego po powrocie do niego zauważył brak pieniędzy. 54-latek sprawdził nagranie z kamery monitoringu zamontowanej przed sklepem. Zauważył mężczyznę, który wyjął pieniądze z jego auta. Z nagraniem udał się na policję.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie i na jego podstawie ustalili tożsamość 42-latka. Zatrzymali go już kilka godzin później. Udało im się odzyskać 600 z 700 złotych, które ukradł mieszkaniec Żuromina. Jak czytamy, policja zwróciła pieniądze właścicielowi.

42-latek jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut kradzieży, do której się przyznał. W najbliższym czasie stanie za to przed sądem. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jakie samochody najczęściej kradli złodzieje w 2022 roku

Ostatnio informowaliśmy też w naTemat o najczęściej kradzionych markach i modelach samochodu. Analitycy IBRM Samar przeanalizowali bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów, w której znajdują się dane na temat powodów wyrejestrowania pojazdów. Jednym z nich jest utrata samochodu w wyniku kradzieży. Pocieszające, że liczba skradzionych aut w 2022 roku zmalała w porównaniu do lat ubiegłych. Zgodnie z efektem skali najczęściej kradzione są Toyoty, te nowsze roczniki 2019 i młodsze. W 2022 roku ukradziono aż 781 pojazdów tej marki. Na drugim miejscu znalazły się samochody Audi (532). Podium zamyka Volkswagen (415). Dalej są pojazdy marki BMW (392) i Hyundai (389). Samar zebrał też dane dotyczące konkretnych modeli, które cieszą się największym "zainteresowaniem złodziei". Są to kolejno: Hyundai Tucson (192), Fiat Ducato (191), Toyota Corolla (191), Toyota RAV4 (185), Audi A4 (122), Jeep Grand Cherokee (120), Toyota Yaris (102), Kia Sportage (99), Audi A6 (97) oraz BMW 5 (96).