Krzysztof Skiba udzielił pierwszego wspólnego wywiadu z 26 lat młodszą partnerką. Zakochani opowiedzieli o hejcie, który spotyka ich w sieci. Zdradzili, jak na ich związek zareagowała rodzina.

Krzysztof Skiba związał się z Karoliną Kempińską. fot. Adam Burakowski/REPORTER

Od kilku miesięcy Krzysztof Skiba ma nową partnerkę. Mowa o Karolinie Kempińskiej

Ta informacja z życia prywatnego muzyka wzbudziła wśród internautów skrajne emocje. Wielu z nich dodawało niepochlebne komentarze. Jak na to reagują sami zainteresowani?

Decyzja o poważnym wejściu w relację i zamieszkaniu razem nie była łatwa - przyznali. Zrozumieli jednak, że "nie potrafią bez siebie żyć"

Krzysztof Skiba przez ponad trzy dekady był związany z Renatą Skibą, z którą doczekał się dwóch synów. Obaj są już dorośli. Tymoteusz ma 35 lat, a młodszy Tytus, który ma 25 lat, niedawno dokonał coming out'u.

Lider Big Cyc na początku grudnia ubiegłego roku zaktualizował swój status związkowy. Jest szczęśliwy u boku Karoliny Kempińskiej. Relację z 32-letnią modelką nawiązał przed tym, jak podjął decyzję o zakończeniu małżeństwa.

Niedługo później na łamach "Gazety Wyborczej" ukazał się wywiad z piosenkarzem. Wspomniał wówczas, że w jego małżeństwie coś się wypaliło. "Zabezpieczyłem finansowo rodzinę, właściwie zostawiłem w Gdańsku cały majątek. Żonie zostawiłem spory dom, zabrałem tylko samochód, który jest mi potrzebny do pracy" - wyznał.

Skiba z nową partnerką Karoliną Kempińską o hejcie i początkach związku

Teraz Skiba już nie sam a z partnerką Karoliną Kempińską porozmawiał z dziennikarką gazety.pl. Zakochani obrywają często w komentarzach od internautów, którzy wytykają im sporą różnicę wieku.

- Karolina się nimi przejmuje o wiele bardziej niż ja. Bo ja się nie przejmuję wcale. (...) Ludzie, którzy nas nie znają, przeprowadzają naszą psychoanalizę! Nasz związek stał się dla wielu osób okazją, żeby sobie ulżyć, wyżyć się - przyznał lider zespołu Big Cyc.

Liczą się ze zdaniem najbliższych członków rodziny, a oni, w tym babcia Karoliny i 93-letnia mama Skiby, akceptują ich związek. Wokalista dodał, jak układają się jego relacje z rodzicami wybranki. - Tata Karoliny jest o rok ode mnie młodszy. Z rodzicami Karoliny jestem zaprzyjaźniony. To samo pokolenie, co moje, więc się rozumiemy - zdradził.

Zakochani zwracają uwagę na pozytywne komentarze. Sympatycy gwiazdora też dają o sobie znać i życzą mu szczęścia. Sam Skiba o swojej nowej relacji mówi w samych superlatywach. - Miłość mnie uskrzydla. Na scenie to widać. Jestem jak dojrzałe wino - stwierdził.

Para opowiedziała również, w jakich okolicznościach doszło do ich pierwszego spotkania. Miało to być podczas wydarzenia medialnego, w którym oboje brali udział. Przyznali, że "była to miłość od pierwszego wejrzenia". Jednocześnie wspomnieli, że "walczyli z uczuciem, bo oboje byli w związkach". - Na początku próbowaliśmy to zdusić. Nie tylko Krzysiek był wtedy w związku, ale ja również. Nie od razu wyznaliśmy te uczucia i zdecydowaliśmy, że będziemy razem - zwierzyła Kempińska.

Długo zwlekali z tym, aby podjąć ostateczną decyzję o byciu razem. W pewnym momencie zorientowali się jednak, że nie potrafią żyć osobno. - Kiedy człowiek spotyka miłość życia, różnica wieku nie ma nic do rzeczy - podkreśliła ukochana Skiby.

W podsumowaniu muzyk jeszcze raz podkreślił, że są zakochani i na złość hejterom będą "szczęśliwi do końca świata". Wokalista Big Cyc potwierdził, że planuje ślub z Karoliną. Ona natomiast ujawniła, że marzy jej się "kameralna ceremonia w gronie najbliższych".