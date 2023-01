W

W województwie małopolskim doszło do groźnego, ale i bardzo niecodziennego wypadku. Czteroosobowa rodzina, która jechała w niedzielę rano do kościoła, zamiast na kościelny parking, wjechała na plebanię. Kierowca porsche przebił betonowe ogrodzenie.

Porsche Panamera wjechało na plebanię kościoła. Fot. PSP Dąbrowa Tarnowska

Z pierwszych ustaleń wynikało, że rozpędzone Porsche Panamera wpadło w poślizg, przebiło ogrodzenie i wjechało do ogrodu plebanii. Zgłoszenie o wypadku odebrała komenda PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Straż oraz policja przyjechały na miejsce wypadku.

Na miejscu pojawiło się też pogotowie, gdyż jedna osoba została poszkodowana. Okazał się nią być kierowca samochodu. Obyło się jednak bez szpitala w jego przypadku. Oprócz mężczyzny samochodem jechała jego żona i dwójka dzieci. Pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

– Rodzina była w drodze do kościoła. Najprawdopodobniej samochód nagle wpadł w poślizg i wjechał w ogrodzenie. Kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1100 złotych – przekazała Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji w rozmowie z TVN24.

Nowe ustalenia policji ws. wypadku na S8

Informowaliśmy też w naTemat o innym wypadku, w województwie podlaskim. Według ustaleń Onetu białym porsche, które w niedzielę nad ranem na trasie S8 prawdopodobnie wjechało w tył ciężarówki, kierował 27-latek. To mieszkaniec województwa podlaskiego, który nie był właścicielem samochodu. W wypadku zginęły łącznie trzy osoby, w tym regionalny działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz siostrzeniec prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Szczegóły wypadku bada Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem. Jak ustaliła policja, ofiary to mieszkańcy powiatów białostockiego i łomżyńskiego. – Mężczyźni, którzy zginęli to 27, 34 i 35-latek. Za kierownicą pojazdu siedział 27-latek. Na miejscu ustaliliśmy, że właścicielem samochodu był 35-latek – w poniedziałek przekazała nam asp. szt. Anna Zaremba, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Wypadek na S8 w miejscowości Sikory-Pawłowięta

Do wypadku doszło w niedzielę około 5 rano w miejscowości Sikory-Pawłowięta w województwie podlaskim (na S8 w kierunku Białegostoku). Po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką są trzy ofiary śmiertelne. Osobowe porsche prawdopodobnie uderzyło w tył pojazdu ciężarowego na litewskich tablicach rejestracyjnych. Kierowca ciężarówki nie ucierpiał. Następnie okazało się, że jedną z ofiar jest działacz PSL. Chodzi o Tomasza Jakackiego. Informację o jego śmierci potwierdził w rozmowie z mediami Stefan Krajewski, poseł i szef PSL w województwie podlaskim.