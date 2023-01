P

Pogoda pod koniec stycznia nie rozpieszcza i nie pozwala nam schować do szaf grubych kurtek oraz szalików. Na przyszły tydzień prognozowany jest nie tylko mróz, lecz także opady deszczu i śnieg. Na wtorek 31 stycznia IMGW wydało natomiast ostrzeżenia dla 5 województw.

Pogoda na koniec stycznia? IMGW wydało ostrzeżenia - oblodzenie i śnieg Andrzej Zbraniecki/East News

Od rana do południa we wtorek 31 stycznia panują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW

W całej Polsce możemy spodziewać się oblodzonych dróg i silnego wiatru

Chociaż temperatura we wtorek nie będzie bardzo niska, to wysoka wilgotność powietrza sprawi, że silny wiatr będzie dodatkowo odczuwalny

Pogoda na koniec stycznia

IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla 5 województw. Oblodzenia dróg mogą spodziewać się mieszkańcy województwa

- lubelskiego, w powiatach południowych;

- podkarpackiego, w powiatach północnych;

- małopolskiego, w powiatach północnych;

- świętokrzyskiego, wszędzie poza powiatami północnymi;

- śląskiego w powiatach północnych.

Alerty mają dotyczyć oblodzenia dróg, które może być szczególnie niebezpieczne dla pieszych i kierowców. Dojdzie do tego po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie około 0 stopni Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie około -1 st. C.

Poza tym obowiązują ostrzeżenia dotyczące opadów śniegu. Wydano je dla województwa śląskiego, a dokładnie dla powiatów: żywieckiego, bielskiego, cieszyńskiego i Bielsko-Biała.

Poza tym pogoda na wtorek 31 stycznia przyniesie pochmurną aurę. Miejscami prognozowane są opady śniegu. W kilku regionach spadnie śnieg, a w całej Polsce będzie wiał zimny wiatr. W całym kraju będzie zimno, a biomet okaże się niekorzystny.

Pogoda we wtorek 31 stycznia - wilgoć i silny wiatr

Opadów deszczu mogą za to spodziewać się mieszkańcy południa i zachodu Polski. Temperatura nie będzie jednak bardzo niska. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce do 6 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie wiał z zachodu, a jego porywy będą rozwijały prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Możemy spodziewać się także dużej wilgotności powietrza. W całej Polsce przekroczy ona 90 procent, dlatego możemy dużo wyraźniej odczuwać zimno, a także ostry wiatr. Także warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całym kraju. Wtorek w Warszawie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 3 st. Wiatr od umiarkowanego do silnego.

Wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się dzień pochmurny z lekkimi opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny wiatr z kierunków zachodnich, okresami osiągający w porywach prędkość do 40-60 km/h. Wtorek w Poznaniu będzie raczej pochmurny, z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz ze śniegiem. Należy uważać na śliskie drogi.

Wtorek we Wrocławiu będzie pochmurny, śnieg przejdzie w deszcz ze śniegiem. Drogi śliskie i maks 3 stopnie Celsjusza na termometrach. Powieje umiarkowany i dość silny, wiatr zachodni, który w porywach może rozwijać prędkość do 40-60 km/h. Wtorek w Krakowie to pochmurna aura z opadami śniegu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany i dość silny wiatr, okresami rozwijający w porywach prędkość 40-60 km/h.