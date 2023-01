nt_logo

Wybory w Polsce mogą zostać sfałszowane? Kolmasiak: Obawiam się czegoś innego (poliTYka)

fałszowanie wyborów nie jest czymś, co spędza sen z powiek Bogumiłowi Kolmasiakowi z Akcji Demokracji. Aktywista podkreśla, że bardziej niż dosypywania czy niszczenia kart do głosowania obawia się, że udział w wyborach zostanie niektórym obywatelom utrudniony do tego stopnia, że nie pojawią się przy urnach. O tym, dlaczego Akcja Demokracja powołuje sztaby społeczne i czym to się różni od ruchów kontrolujących wybory, Kolmasiak mówił w podcaście poliTYka.