Paweł Kukiz był we wtorek gościem Radia Zet. Podczas rozmowy padło wiele pytań, ale tylko niektóre z nich wywołały u polityka spore emocje. Jedno z nich zadał słuchacz stacji, który chciał wiedzieć, czemu teraz Kukiz będzie rejestrować nową partię. Pytający uważał, że nie jest to "fair" wobec wyborców.

Paweł Kukiz w pewnym momencie został zapytany przez słuchacza, czego najbardziej żałuje. – Jedną na pewno jest niepobieranie subwencji. Liczyłem na to, że ludzie od 2015 roku będą w jakiś sposób partycypować w utrzymaniu prawników, sztabu i rozwijać ruch obywatelski – odpowiedział polityk.

I dodał: "W ciągu siedmiu lat było to 150 tys. zł. Jak ja mam za to wygrać z tymi wszystkimi tuzami, którzy dostają subwencje milionowe, wiele dziesiątek milionów? Oprócz tego robią sobie eldorado w spółkach?".

Lider Kukiz'15 ocenił też, że "być może popełnił błąd", oddając zespołowi możliwość wskazywania "jedynek" w 2015 roku, a można było "wziąć półgłówków na te jedynki, którzy wykonają każde moje polecenie".

Nie było to jedyne pytanie od słuchacza podczas tej audycji. Podało też pytanie, czy zakładanie teraz nowej partii to nie jest oszustwo względem wyborców. Chodzi o to, że środowisko skupione wokół Kukiza lada dzień zarejestruje nową partię. Zrobi to, aby przed wyborami nie pozostać bez partii i pieniędzy z budżetu. Poprzednie ugrupowanie Kukiza zostanie bowiem zdelegalizowane z powodu niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego.

– Zadawanie takich pytań świadczy o tym, że pan w ogóle pojęcia zielonego nie ma o tej walce politycznej. (...) Chodzi o to, że bez tego instrumentu, jakim jest partia, nie pozyska pan kasy. Niech pan spróbuje się najeść, nie posiadając pieniędzy, iść do sklepu i wziąć sobie bułkę – tłumaczył temu słuchaczowi Kukiz. Widać było, że to pytanie go nieco zaskoczyło i wywołało w nim spore emocje.

Kukiz zadeklarował też, że nie chcę startować do Sejm. I dodał: "Ja się męczę, mam 60 lat, chcę mieć trochę życia dla siebie.

Wtedy prowadzący program zapytał, kto mu każe. – Wychowanie w domu. Ten ustrój jest dramatyczny, lud został ogłupiony – tłumaczył Kukiz. – Ja muszę tłumić wrażliwość, żeby tam nie zwariować. Inaczej zostaniesz zjedzony przez tych cyników – przekonywał.

Jak wypada partia Kukiza w sondażach? Najnowszy sondaż wykonał Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Wynika z niego, że na Prawo i Sprawiedliwość chce oddać głos 34,76 proc. ankietowanych (o 4 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu w analogicznym badaniu).

"Jednocześnie nie wzrosły notowania partii opozycyjnych" – czytamy na stronie gazety. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,02 proc., a na trzecim Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na 11,31 proc. głosów.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z poparciem 10,16 proc., Konfederacja – 6,84 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,14 proc. Na miejsce w Sejmie nie miałyby szans ugrupowania: Pawła Kukiza – Kukiz'15 (1,15 proc.) i Porozumienie Jarosława Gowina (1,05 proc.).