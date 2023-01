P

Paweł Kukiz zakłada partię i mówi o starcie w wyborach do Sejmu. Teraz zapewnia, że nie interesuje go współpraca z PSL i Donaldem Tuskiem. Na antenie Radia Zet mówi jednak, że nie wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał, że mógłby być zainteresowany pracą z Konfederacją.

Kukiz walczy o Sejm, ale bez Kaczyńskiego. "Na pewno nie z list PiS". Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter / East News

Paweł Kukiz przestał głosować ręka w rękę z Jarosławem Kaczyńskim, bowiem Prawo i Sprawiedliwość nie wywiązało się ze swoich obietnic

Polityk nie zmienił jednak poglądów. Odmawia współpracy z opozycją i rządem, jednak wciąż chce walczyć o Sejm

Parlamentarzysta mówi, że jeśli Konfederacja byłaby zainteresowana wspólnymi działaniami, to on także mógłby rozważyć ich propozycję

Kukiz walczy o Sejm za wszelką cenę. "Na pewno bym nie startował z list PiS"

Po dłużej nieobecności w mediach Paweł Kukiz wystąpił u Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia Zet. Dziennikarz zapytał go o dalszą współpracę z Jarosławem Kaczyńskim i Prawem i Sprawiedliwością. Nadchodzą bowiem wybory do Sejmu, a ugrupowanie notuje poparcie w granicy jednego procenta.

– Prezes Kaczyński, jak i premier Morawiecki, jak i większość wierchuszki, oligarchii PiS ma absolutną świadomość, że nie ma takiej opcji, żebym wystartował z list Zjednoczonej Prawicy – powiedział były już koalicjant prawicowego rządu.

Jak pisaliśmy w naTemat, Kukiz w ostatnich dniach zarejestrował partię polityczną Kukiz'15. Powód jest prosty – uzyskanie pieniędzy z budżetu państwa po wyborach. W ten sposób muzyk zdradził, że nie zamierza zrezygnować z walki o Sejm.

Jak jednak ma zamiar wywalczyć mandat posła, skoro zrezygnował z współpracy z PiS? – Na pewno bym nie startował z list PiS. Jeśli miałbym startować, to w formule koalicyjnej. Przez 8 lat przekonałem się, co to znaczy pracować bez pieniędzy – zaznaczył.

Poseł zaczął stawiać Kaczyńskiemu coraz to kolejne warunki. Wspomniał także o konieczności uchwalenia ustawy o sędziach pokoju oraz o referendum odwołującym wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Nie Kaczyński to kto? Kukiz wymownie o Konfederacji

Polityk wprost powiedział, że nie jest zainteresowany jakąkolwiek współpracą z Donaldem Tuskiem czy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak przyznał, utrzymuje jednak kontakt ze wszystkimi parlamentarzystami.

Wspomniał również o Szymonie Hołowni. – Rozmawiałem z nim kilkukrotnie. Mówiłem mu, jak to wygląda od środka. Czasami mi się wydaje, że on jeszcze bardziej błądzi, niż ja w 2015 z moją wiarą – ocenił.

W końcu padło pytanie, o start z list Konfederacji. – Jeśli nie uda się z Kaczyńskim, to dogadam się z Konfederacją? – zapytał Rymanowski. – To zależy od Konfederacji – zasugerował Kukiz.

Warto podkreślić, że w ostatnich tygodniach od Pawła Kukiza odszedł były wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. On także związał się z Konfederacją i będzie jej kandydatem do parlamentu w nadchodzących wyborach.