Nadal nie jest pewne, gdzie swój pierwszy mecz w roli gospodarza podczas eliminacji ME 2026 rozegra piłkarska reprezentacja Polski. PGE Narodowy, który jest zazwyczaj pierwszym wyborem, nadal musi borykać się z technicznymi problemami. Właśnie wydano specjalne oświadczenie w sprawie sytuacji obiektu.

PGE Narodowy po raz ostatni gościł piłkarską reprezentację Polski podczas meczu Ligi Narodów UEFA z Holandią. Fot. PIOTR DZIURMAN/REPORTER

Piłkarska reprezentacja Polski 27 marca zagra u siebie mecz z Albanią

Po raz ostatni Biało-Czerwoni na PGE Narodowym zagrali 22 września 2022

Na warszawskim stadionie zamontowano tzw. bypass, zabezpieczający usterkę

Przypomnijmy, że na PGE Narodowym wykryto wadę jednego ze stalowych łączników lin, które podtrzymują iglicę. Obiekt jesienią 2022 roku zamknięto dla odwiedzających. Pod koniec listopada zamontowano specjalny bypass, który ma zabezpieczyć i odciążyć uszkodzony element. Wyprodukowała go włoska firma Cimolai, wykonawca konstrukcji dachu stadionu. Bypass przywieziono w częściach z Włoch do Warszawy.

Czy to rozwiązało problem? Jak się okazuje, niekoniecznie. Największy obiekt widowiskowo-sportowy w Polsce nadal nie może dać stuprocentowej gwarancji, co do organizacji imprez. Przeciąga się podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

"Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, nie ma miejsca na pośpiech czy podejmowanie pochopnych decyzji. To właśnie bezpieczeństwo wszystkich gości obiektu wyznacza kierunki naszych działań i to ono zawsze odgrywa pierwszoplanową rolę. Na chwilę obecną w kalendarzu PGE Narodowego na rok 2023 znajdują się wydarzenia całostadionowe, w tym m.in. mecze reprezentacji Polski, finał Fortuna Pucharu Polski, PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland czy koncerty światowych i polskich gwiazd." – czytamy w specjalnym oświadczeniu na stronie internetowej PGE Narodowego.

"Jeszcze raz pragniemy zaznaczyć, że wszyscy zaangażowani w proces usunięcia wady – zarówno pracownicy operatora PGE Narodowego, jak i polscy oraz zagraniczni eksperci z zakresu konstrukcji metalowych oraz materiałoznawstwa – dokładają wszelkich starań, by wszystkie wydarzenia zaplanowane na bieżący rok, odbyły się zgodnie z planem." – można przeczytać w komunikacie.

Kiedy PGE Narodowy zostanie otwarty dla imprez?

Najważniejszej odpowiedzi dotyczącej najbliższej przyszłości na warszawskim obiekcie jednak nie poznaliśmy.

"Pragniemy podkreślić, że operator PGE Narodowego jest w stałym kontakcie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i podejmuje wszelkie działania, aby mecz Polska-Albania został rozegrany w domu reprezentacji Polski, czyli na PGE Narodowym. Zdajemy sobie sprawę z terminów, wiemy, że mecz z Albanią jest zaplanowany na 27 marca. Dlatego też pragniemy jeszcze raz zaznaczyć, że jak tylko otrzymamy opinię ekspertów co do dalszych kroków, niezwłocznie przekażemy taką informację do naszych partnerów z Polskiego Związku Piłki Nożnej i opinii publicznej." – czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej.

Tuż przed mundialem w Katarze piłkarska reprezentacja Polski musiała zrezygnować z rozegrania meczu na PGE Narodowym. Towarzyskie spotkanie z Chile (1:0) odbyło się na stadionie Legii Warszawa. Biało-Czerwoni musieli sobie radzić ze sporymi niedogodnościami związanymi ze złym stanem murawy na obiekcie drużyny z PKO BP Ekstraklasy.

"Przegląd Sportowy" poinformował kilka dni temu, że Polski Związek Piłki Nożnej ma już plan awaryjny na wypadek, gdyby meczu eliminacji mistrzostw Europy 2026 na PGE Narodowym nie udało się rozegrać. Biało-Czerwoni podjęliby wówczas Albanię na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku. Po raz ostatni piłkarska kadra gościła na tym obiekcie w październiku 2011 roku. Zespół prowadzony wówczas przez trenera Jerzego Brzęczka bezbramkowo zremisował z Włochami w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA.