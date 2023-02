Poważny wypadek w niemieckiej armii. 12 żołnierzy zostało rannych

Natalia Kamińska

P odczas ćwiczeń Bundeswehry w pobliżu Gardelegen w Saksonii-Anhalt doszło w środę do poważnego wypadku. 12 żołnierzy zostało rannych, w tym jeden poważnie. Do szpitala zabrał go śmigłowiec.