Nie tylko "Czarne chmury". Oto najważniejsze role Leonarda Pietraszaka, których nigdy nie zapomnimy

Leonard Pietraszak zmarł w wieku 86 lat. Popularny aktor na zawsze zapisał się w kulturowej świadomości Polaków swoimi niezapomnianymi rolami kinowymi i serialowymi. Przypominamy najważniejsze z nich.

Leonard Pietraszak zmarł w wieku 86 lat Fot. kadr z serialu "Czarne chmury"

O śmierci Leonarda Pietraszaka poinformował w środę 1 lutego Związek Artystów Scen Polskich (ZASP). "Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że odszedł Leonard Pietraszak – wybitny aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, wieloletni członek naszego stowarzyszenia. Zawsze pomocny, życzliwy z ogromnym wyczuciem i wrażliwością. Był nie tylko wspaniałym Artystą, ale przede wszystkim niezwykle dobrym Człowiekiem" – mogliśmy przeczytać na Facebooku.

86-letni aktor, który zmarł w Warszawie, nie spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w stolicy, ale na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy, swoim rodzinnym mieście. – Pietraszak był honorowym obywatelem Bydgoszczy i to tam odbędą się główne msze żałobne – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Krzysztof Szuster, prezes ZASP.

Kiedy pogrzeb Leonarda Pietraszaka? Szczegółów na razie nie podano. Wiadomo jednak, że przed uroczystościami w Bydgoszczy warszawiacy będą mogli pożegnać uwielbianego aktora w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym.

Najważniejsze role Leonarda Pietraszaka

"Stworzył wiele niezapomnianych ról teatralnych i filmowych, za co publiczność Go uwielbiała. Jego odejście to ogromna strata dla kultury polskiej" – pisał o Leonardzie Pietraszaku Związek Artystów Scen Polskich.

Aktor był mocno związany z teatrem, ale w swojej trwającej ponad pół wieku karierze stworzył też około 40 kreacji w kinie i telewizji. Oto najbardziej znane role Leonarda Pietraszaka na małym i dużym ekranie:

pułkownik Krzysztof Dowgird w serialu "Czarne chmury" , główny bohater (1973-1974),

Karol Stelmach , przyjaciel inżyniera Stefana Karwowskiego, w serialu "Czterdziestolatek" (1974-1977) oraz jego kontynuacjach: filmie "Motylem jestem, czyli romans 40-latka" (1976) i serialu "Czterdziestolatek. 20 lat później" (1993-1994),

pułkownik Wacław Wareda , przyjaciel Nikodema Dyzmy w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy" (1980),

Gustaw Kramer , przeciwnik Henryka Kwinto w filmach: " Vabank" (1981) i "Vabank II, czyli riposta" (1984).

Leonard Pietraszak grał też w mniejszych i większych rolach w tak znanych tytułach, jak:

"Stawka większa niż życie" (1968)

"Jak rozpętałem drugą wojnę światową" (1969)

"Perła w koronie" (1971)

"Daleko od szosy" (1976)

"Rodzina Połanieckich" (1978)

"Królowa Bona" (1980)

"Danton" (1982)

"Kronika wypadków miłosnych" (1985)

"Kingsajz" (1987)

"Złoto dezerterów" (1998)

"39 i pół" (2008-2009)

"Listy do M." (2011)

Leonard Pietraszak kochał teatr i Bydgoszcz

Leonard Pietraszak urodził się 6 listopada 1936 w Bydgoszczy. W dzieciństwie mieszkał z rodziną przy ul. Gdańskiej. W tym mieście ukończył liceum i rozpoczynał swoją przygodę z aktorstwem, w nim też zostanie pochowany.

Początkowo Pietraszak chciał pójść w ślady brata i zostać bokserem. Trenował, ale po pierwszej przegranej walce porzucił sport. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, czyli słynnej łódzkiej "filmówki". Związał się z teatrem, który kochał największą zawodową miłością, a swój debiut sceniczny zaliczył w 1959 roku w wieku 23 lat.

Na początku kariery występował na deskach Teatru Dramatycznego w Poznaniu, w latach 60. był związany z Teatrem Polskim w Poznaniu. Potem współpracował z warszawskimi teatrami: w latach 1965-1971 grał w Teatrze Klasycznym, od sezonu 1971 do 1976 w Teatrze Komedii, a w latach 1977-2008 w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza.

W 2012 roku Leonard Pietraszak odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów przy ul. Długiej, a w 2018 r. odbierał tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy. – Jestem szczęśliwy, że tak pięknie państwo mnie przyjęliście. To jest niesamowite. Takie odznaczenie długiej mojej drogi życiowej i zawodowej to zaszczyt – mówił Pietraszak.

W 2000 roku Pietraszak został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a dziesięć lat później otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Z kolei w 2002 roku odcisnął swoją dłoń na słynnej Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Prywatnie aktor był dwukrotnie żonaty: z Hanną, z którą miał syna Mikołaja oraz aktorką Wandą Majerówną, z którą spędził wspólnie 50 lat.