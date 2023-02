Z wierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa wysłał do rosyjskiego patriarchy Cyryla list z okazji 14. rocznicy intronizacji. "Wrogowi wiary nie podoba się stabilność Cerkwi – stara się ją zniszczyć. Naocznie świadczy o tym to, co stało się w Ukrainie" – napisał duchowny z Polski.





Polski abp Sawa wysłał list do patriarchy Cyryla. Padły skandaliczne słowa o wojnie w Ukrainie

Natalia Kamińska

