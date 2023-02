Maryla Rodowicz ostro uderzyła w TVP i PiS. Teraz artystka boi się, że straci posadę?

Joanna Stawczyk

M aryla Rodowicz to niepodważalna diwa polskiej estrady. Przez lata kariery piosenkarka zdobyła serca polskiej publiczności i zagrała tysiące koncertów. Gwiazda jest znana z poczucia humoru i dystansu. W ostatnim wywiadzie jej słowa mogły pójść w pięty władzom TVP i samemu PiS-owi. Teraz gwiazda została zapytana o to, czy obawia się, że furtka do występów u publicznego nadawcy zostanie bezpowrotnie zamknięta.