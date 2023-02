"Żałosne". Roxie Węgiel zareagowała na doniesienia o "zwolnieniu z TVP"

Roksana Węgiel nie pojawiła się już jako jedna z prowadzących w kolejnym sezonie "You Can Dance. Nowa Generacja". Młoda gwiazda sama wcześniej przyznała, że nie czuła się dobrze w tej roli, dlatego zrezygnowała. Jeden z tabloidów podał jednak, że to TVP miała odsunąć piosenkarkę od produkcji, a wpływ na to miała mieć jej przemiana. Teraz te doniesienia skomentowała sama zainteresowana.

"Żałosne" – tak Roksana Węgiel nazwała nowe "rewelacje" na temat kulisów jej pożegnania się z TVP

Według nieoficjalnych informacji publiczny nadawca miał zrezygnować ze współpracy z 18-latką, przez jej nowy look

Tymczasem gwiazda stanowczo zaprzeczyła, jakoby odsunęła się całkowicie od Telewizji Polskiej. – Jeśli jest jakaś propozycja dobrego koncertu czy festiwalu, to ja w to wchodzę – przyznała

W minionej edycji "You Can Dance – Nowa Generacja" Roxie Węgiel była jedną z gospodyń show. Później jednak przyznała, że nie czuła się komfortowo, prowadząc format, który miał scenariusz i przygotowane teksty. Wspomniała, że nie chciałaby brać udziału w tym przedsięwzięciu kolejny raz.

– Ja w ogóle nie czułam się dobrze w roli prowadzącej. Podjęłam taką decyzję po programie. Jeżeli bym dostała taką propozycję, to na pewno nie będę chciała brać udziału, bo ja serio o wiele lepiej czuję się na scenie jako piosenkarka. Więc tak sobie pomyślałam, że jeśli by była taka opcja, to raczej bym odmówiła, bo raczej nie czułam tego. Oczywiście fajny format, super dzieciaki, ale scenariusz i gotowe teksty to nie dla mnie, ja wolę spontaniczność i zawsze cenię sobie bycie sobą – poinformowała w rozmowie z Pomponikiem.

Ostatnio jednak "Super Express" doniósł, że przy Woronicza ujawniono nieoficjalne powody zakończenia współpracy z Węgiel.

Jak czytamy na łamach tabloidu, Roxie miała zostać odsunięta od programu nie tylko za swój znikomy entuzjazm i "złe samopoczucie", ale także za mocno zauważalną zmianę wizerunku. Wokalistka nie ma już niewinnego wyglądu dziewczynki i stylizuje się na dorosłą kobietę (warto jednak przypomnieć, że w styczniu skończyła 18 lat). Z tego powodu miała zupełnie nie pasować do formatu z udziałem dzieci.

Roxie komentuje "sensacyjne" doniesienia tabloidu

Portal plotek.pl postanowił odezwać się do Roksana Węgiel, która odniosła się do tych wieści przekazanych przez "Super Express".

– Żałosne, że ktoś sobie tak to zinterpretował. Faktycznie po pierwszej edycji "You Can Dance" nie czułam zupełnie roli prowadzącej. Nie czułam się w tym dobrze i podjęłam decyzję, że nie będę uczestniczyła w kolejnych edycjach programu – podkreśliła ponownie.

A jak ogólnie układa się jej współpraca z TVP? Czy planuje występować jeszcze dla telewizji publicznej? – Mnie zależy po prostu na dobrych koncertach i jeśli jest jakaś propozycja dobrego koncertu czy festiwalu, to ja w to wchodzę. Wszystko musi się opierać też na muzyce. Nie mam z tym problemu. Oczywiście nie biorę każdej propozycji. Jeśli coś mi odpowiada, to biorę w tym udział – objaśniła gwiazda.