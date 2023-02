Roxie Węgiel zwolniona z TVP?! Jeden z tabloidów zdradził nieoficjalne powody

Od dawna już wiadomo, że Roksana Węgiel pożegnała się z programem "You Can Dance. Nowa Generacja". Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że nie czuła się dobrze w roli prowadzącej. Jednak teraz pojawiły się kolejne spekulacje na temat tego, kto i dlaczego zakończył współpracę. Jak donosi jeden z tabloidów, na tę decyzję wpłynęło kilka aspektów.

Kariera Roxie Węgiel zdecydowanie się rozpędziła i nawet na sekundę nie zwalnia

Wokalistka nieustannie koncertuje, nagrywa nowe single, a także nieustannie uczestniczy w nowych projektach

Jakiś czas temu młoda artystka poinformowała, że zakończyła współpracę z TVP

Teraz, jak donosi jeden z tabloidów, pojawiły się nowe doniesienia o tym, kto i dlaczego zakończył współpracę

Roxie Węgiel w branży rozrywkowej zadebiutowała w wieku 12 lat, kiedy wzięła udział w programie "The Voice Kids". Zwycięstwo zapewniło jej udział w Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci. Właśnie wtedy życie zawodowe Węgiel nabrało tempa.

W 2019 roku wokalistka wydała swój debiutancki album zatytułowany "Roksana Węgiel". Od tamtego czasu wystąpiła też w "You Can Dance – Nowa Generacja" emitowanym na antenie TVP, a następnie została jego współprowadzącą. Jakiś czas temu zrezygnowała jednak z prowadzenia programu.

Telewizja Polska format "You Can Dance", który wcześniej emitowany był dla dorosłych uczestników na antenie telewizji TVN, zaoferowała młodym tancerzom w wieku od 8 do 13 lat. To właśnie oni mogli powalczyć o główną nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

Uczestnikom za kulisami towarzyszyła nastoletnia wokalistka, która jak sama poinformowała jakiś czas temu, zakończyła przygodę z programem TVP. Teraz "Super Express" donosi, że na Woronicza ujawniono nieoficjalne powody zakończenia współpracy.

Jak czytamy na łamach tabloidu, Węgiel miała zostać odsunięta od programu nie tylko za swój znikomy entuzjazm i "złe samopoczucie", ale także za mocno zauważalną zmianę wizerunku. Wokalistka nie ma już niewinnego wyglądu dziewczynki i stylizuje się na dorosłą kobietę (warto jednak przypomnieć, że w styczniu skończyła 18 lat). Z tego powodu miała zupełnie nie pasować do formatu z udziałem dzieci.

Na miejscu Roksany Węgiel w roli mentora uczestników pojawi się Aleksander Sikora, znany widzom z prowadzenia "Pytania na Śniadanie" i wielu inny wydarzeń organizowanych przez Telewizję Polską.

Roxie Węgiel Roksana Węgiel o odejściu z show TVP

Roxie już jakiś czas temu poinformowała swoich fanów o odejściu z show Telewizji Polskiej. W jednym z wywiadów opowiedziała o tym, że nie czuła się komfortowo prowadząc format, który miał scenariusz i przygotowane teksty.

– Ja w ogóle nie czułam się dobrze w roli prowadzącej. Podjęłam taką decyzję po programie. Jeżeli bym dostała taką propozycję, to na pewno nie będę chciała brać udziału, bo ja serio o wiele lepiej czuję się na scenie jako piosenkarka. Więc tak sobie pomyślałam, że jeśli by była taka opcja, to raczej bym odmówiła, bo raczej nie czułam tego – poinformowała w rozmowie z Pomponikiem.

– Oczywiście fajny format, super dzieciaki, ale scenariusz i gotowe teksty to nie dla mnie, ja wolę spontaniczność i zawsze cenię sobie bycie sobą – podsumowała młoda artystka.