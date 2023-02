Morawiecki zareagował ws. "Willi plus". Padło pytanie o konsekwencje wobec Czarnka

Katarzyna Nowak

M ateusz Morawiecki został poproszony o odniesienie się do afery "Willa plus" i milionowych dotacji przekazanych m.in. organizacjom związanym z PiS. – Nie ma takiego programu. Jest program, który w sposób rzetelny, oparty o transparentne, uczciwe kryteria, ma przekazywać środki dla różnych fundacji i stowarzyszeń – powiedział. Stwierdził też: "Nie ma co się koncentrować na kilkunastu podmiotach, które akurat nie pasują części mediów".