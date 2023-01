P

Przemysław Czarnek umożliwił 12 organizacjom związanym z Prawem i Sprawiedliwością, Kościołem katolickim i harcerstwem wybudowanie lub nabycie willi, apartamentów lub działek budowlanych – wynika z najnowszych ustaleń TVN24. Dziennikarze piszą o programie "Willa plus" i "Nieruchomościach Czarnek i Wspólnicy".

Rusza program "willa plus". Kto otrzymał nieruchomości od Czarnka? Fot. Zbyszek Kaczmarek / Reporter / East News

TVN24 pisze o katalogu agencji, które Przemysław Czarnek podarował lub zamierza podarować grupom powiązanym z PiS i katolickimi fundacjami

Jak czytamy, 40 mln zł podzielono pomiędzy 42 organizacje, a dziennikarze opisują 12 przypadków z obszernej listy

"To organizacje związane z politykami PiS, urzędnikami państwowymi, Kościołem katolickim, harcerstwem" – opisuje Justyna Suchecka i Piotr Szostak

Przemysław Czarnek ruszył z akcją willa plus

Jak ujawniła Justyna Suchecka i Piotr Szostak, Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 40 milionów złotych na remont lub zakup nieruchomości w ramach konkursu dotyczącego rozwoju potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania.

Z relacji TVN24 wynika, że już wybrano 12 organizacji, które skorzystają z publicznych pieniędzy. Przemysławowi Czarnkowi zarzucono, że dofinansował organizację powiązane z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Wśród nieruchomości znajdują się między innymi Domy na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy oraz działka z dwoma stawami, własnym lasem i "domkiem pszczelarza".

Dziennikarze podkreślają, że po minimum pięciu latach organizacje będą mogły przeznaczyć nieruchomości na cele komercyjne lub sprzedać je z zyskiem. Beneficjentami są następujące organizacje:

Fundacja Polska Wielki Projekt znana z przyznawania nagród im. Lecha Kaczyńskiego

Założona przez Michała Dworczyka Fundacja Wolność i Demokracja

Fundacja Na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, którą ufundował Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP

Fundacja Dumni z Elbląga

Fundacja pod Damaszkiem, której fundator ksiądz Mirosław Matuszny przez wiele lat przestrzegał przed homoseksualizmem

Fundacja Ostre Łąki

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców Probiznes, której dotychczasową działalność wspierała Fundacja Orlen Dar Serca

Lokalna Organizacja Turystyczna "Inte-Gra"

New Europe Foundation, dla której ekspertyzy piszą osoby związane z Ordo Iuris

Fundacja Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego, którą prowadzi Natalia Żywczyk - ekspertka Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą

Tuż po ujawnieniu doniesień zareagowali politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Człowiek, który powinien zadbać o godziwe wynagrodzenia dla nauczycieli, zajmuje się partyjną PiS-owską deweloperką – zaczął Krzysztof Paszyk.

Ludowcy złożyli w tej sprawie zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. – Ta sprawa po prostu brzydko pachnie. Każdy minister, który dopuściłby się podobnych rzeczy, powinien zostać zdymisjonowany. Panie Morawiecki, pan nie powinien mieć żadnych wątpliwości – dodał.

– Mateusz Morawiecki musi szarpnąć cuglami. W jego rządzie ministrowie robią, co chcą. W każdym resorcie tworzy się osobne księstwo. Premier nie do końca wie, co poszczególny resort robi i jakie pieniądze wydaje – zarzucił Dariusz Klimczak.

Chwilę później konferencję zwołali politycy Lewicy. Krzysztof Śmiszek zaapelował o jak najszybszy zwrot dotacji. – Nic nie umknie uwadze przyszłego, nowego rządu. Wszyscy ministrowie sprawdzą prawidłowość wydatkowania – zapewnił.