73-letni kierowca wyprzedzał w rejonie skrzyżowania. Trafił na... nieoznakowany radiowóz

Kierowca peugeota miał dużego pecha, łamiąc przepisy na drodze. Wyprzedzał dwa samochody w rejonie skrzyżowania. Jednym z aut okazał się... nieoznakowany radiowóz grupy Speed z Częstochowy. Po zatrzymaniu został ukarany przez policję.

73-letni kierowca miał pecha. Tak wyprzedzał nieoznakowany radiowóz. Fot. Policja Częstochowa

Kierowcę nagrały rejestratory zamontowane w nieoznakowanym radiowozie policyjnym częstochowskiej grupy Speed. Kierowca jadący drogą krajową 91c zdecydował się wyprzedzić dwa samochody w rejonie skrzyżowania. A jednym z nich był radiowóz.

Policja ruszyła w pościg za 73-letnim kierowcą. Ostatecznie dostał mandat w wysokości 1000 zł i 10 punktów karnych. Śląska Policja, korzystając z okazji, przypomniała zasady dotyczące wyprzedzania. Całe nagranie zdarzenia dostępne jest na stronie częstochowskiej policji.

Jak wskazuje, zabronione jest wyprzedzanie pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi

na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Ponadto kierujący pojazdem musi przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności czy:

ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu

kierujący jadący za nim nie rozpoczął wyprzedzania

kierujący jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu

Nieoznakowane policyjne BMW to zmora wielu kierowców. Często nieuchronne kłopoty widać dopiero na policyjnym ekranie z tyłu pojazdu. Wtedy jednak trzeba jechać za radiowozem i jest już za późno. Jest inny, prosty sposób, by go rozpoznać wcześniej. Policja w Polsce od lat korzysta z nieoznakowanych radiowozów. W dużej mierze są to auta marki BMW. Chodzi o modele serii 3, które trudno rozpoznać jako policyjne auta. Mają charakterystyczne, ciemne barwy i mogą być równie dobrze autami prywatnymi, jak i służbowymi samochodami pracowników korporacji.

Dodatkowa antena na dachu nieoznakowanego policyjnego BMW

Gdy jednak spojrzymy na zdjęcia policyjnych aut BMW, które są publikowane w sieci, można zauważyć istotny szczegół. Te nieoznakowane radiowozy mają dodatkowe anteny na dachach. Są umieszczone na zwykłej antenie, zamontowanej na środku nad tylnym oknem. Gdy więc widzimy dodatkową antenę, to prawie pewne jest, że w środku są policjanci i trzeba szczególnie uważać.

Nowy, nieoznakowany radiowóz policji z Kępna

Kilka miesięcy temu pisaliśmy w naTemat o nowym nieoznakowanym radiowozie, którym pochwalili się policjanci z Kępna. Od zera do setki rozpędza się w 5 sekund, uwagę przykuła jednak jego nietypowa tablica rejestracyjna. Maszyną przekazaną do dyspozycji funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie jest Cupra Leon. 310-konny, nieoznakowany radiowóz patroluje miasto oraz jego okolice. Można go spotkać na drogach wojewódzkich, krajowych i ekspresowych na terenie powiatu kępińskiego.