Policjanci błędnie zawyżali mandaty. Wyszło na jaw, że niektórzy nie znają przepisów

W Polsce od kilku miesięcy obowiązuje nowy taryfikator mandatów i przepisy dotyczące tzw. recydywy. W związku z nim co najmniej kilku kierowców padło ofiarą braku kompetencji policjantów.

Policjanci zawyżali wysokość mandatów. Fot. Łukasz Solski / East News

W sprawie zawyżanych mandatów interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Komendant Główny Policji musiał odpowiedzieć na tak postawione pytanie: Dlaczego policjanci mają problemy z właściwą interpretacją przepisów? RPO zwrócił się do policji w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi niewłaściwego stosowania przez drogówkę zapisów dotyczących recydywy. Rzecznik chciał, by Komendant Główny Policji przekazał dane dotyczące liczby niesłusznie ukaranych kierowców.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster odpowiedział, że KGP dołożył wszelkich starań, by policjanci zapoznali się wcześniej z nowymi przepisami, a ich niewłaściwa interpretacja wskazywana przed media miała charakter incydentalny. Policjanci 7 września mieli przejść odpowiednie szkolenie.

Recydywa w nowym taryfikatorze punktów karnych

W nowym taryfikatorze mandatów, który wszedł w życie 17 września, widnieją przepisy o podwójnym karaniu za popełnienie bliźniaczego wykroczenia w terminie do 24 miesięcy od ujawnienia poprzedniego. Na dowód właściwego wyszkolenia policjantów drogówki KGP przytoczyła wewnętrzne statystyki. Wynika z nich, że w okresie 17 września-31 grudnia 2022 roku za wykroczenia drogowe nałożono ponad 560 tysięcy mandatów karnych. W skali całej Polski ujawniono przy tym sześć przypadków błędnego zastosowania "recydywy".

Warto dodać, że chodzi tylko o ujawnione przypadki. Trudno powiedzieć, ile było takich, gdy policjant źle rozumiał przepisy, trafił na kierowcę, który także ich nie znał albo znał pobieżnie. Tacy kierowcy mogli przyjmować podwójne mandaty w przekonaniu, że policjant zna prawo i nie ma sensu się z nim spierać czy wyjaśniać potem kwestii.

Pismo RPO do KGP dotyczyło również na przykład nowej definicji skrzyżowania, która pojawiła się w przepisach 22 września 2022 roku. Przez dwa tygodnie do pojawienia się oficjalnej interpretacji Ministerstwa Infrastruktury, nie było jasne, czy do statusu "skrzyżowań" przypadkowo nie podniesiono właśnie pasów służących do zawracania lub wyjazdów z posesji. Również funkcjonariusze byli zaskoczeni nową definicją skrzyżowania. Wysłano do Ministra Infrastruktury pismo z wątpliwościami co do interpretacji i prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska.

Okazuje się, że nowy taryfikator mandatów zadziałał jak przysłowiowy bat na kierowców. Według danych, które otrzymała Interia, policjanci wystawili w 2022 roku 2 698 713 mandatów karnych, czyli o 352 131 mniej niż w 2021 roku. Pierwsze symptomy oddziaływania nowego taryfikatora na kierowców widać było już w styczniu. Liczba mandatów rok do roku w tym miesiącu spadła bowiem o ponad 18 tysięcy. Trend ten panował niemal przez cały 2022 rok. Jedynie we wrześniu mundurowi odnotowali lekki wzrost liczby mandatów w porównaniu do września 2021 roku o 48,6 tys. (ze 193,7 w 2021 r. do 242,3 tys. w 2022 r.). Jednak i to da się wytłumaczyć, ponieważ w tym miesiącu policja prowadziła wzmożone kontrole w związku z nowymi przepisami.