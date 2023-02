Roxie Węgiel po skończeniu 18 lat podjęła kolejną ważną decyzję w swoim życiu. "Będzie grubo"

Roksana Węgiel z przytupem weszła w dorosłe życie. Wyprawiła huczną imprezę, wydała nowy singiel, ujawniła, kto jest jej partnerem, a później wybrała się z nim na Malediwy. Teraz przyszła kolej na kolejny krok. Młoda wokalistka pochwaliła się, że właśnie zaczyna kurs prawa jazdy. O swoich perypetiach za kółkiem opowiedziała w sieci.

Roxie Węgiel zaczyna kurs prawa jazdy. fot. Adam Jankowski/REPORTER

Roxie po skończeniu 18 lat nie próżnuje. Wróciła z rajskich wakacji z ukochanym i... zaczęła uczyć się jeździć autem

Gwiazda przyznała, że jest w tej kwestii zupełnie "zielona". Po pierwszych jazdach jej humor znacznie się poprawił

Węgiel rozpoczyna kurs prawa jazdy. "Radzę uważać na drogach"

W najnowszej relacji na Instagramie Roxie Węgiel podzieliła się z fanami dobrą nowiną. Dodała nagranie, na którym ujawniła, że właśnie startuje z nauką jazdy. Przed nią była wówczas pierwsza godzina kursu.

– Będę zaraz jeździła autem. Nie wiem, jak się jeździ autem! Nigdy tego nie robiłam. Będzie grubo. Trzymajcie kciuki za moją jazdę – zwróciła się do obserwatorów.

W kolejnym "kafelku" przyznała, że choć "nastawienie ma cudowne", to zażartowała, aby inni od dziś "uważali na nią na drogach".

Kiedy była już po pierwszej lekcji, ponownie odezwała się na Instagramie. Wiele wskazuje na to, że Roxie spodobała się jazda za kółkiem. "Jaram się, kochani, tą jazdą. Świetnie się bawiłam, było super, szykujcie się na nowego kierowcę rajdowego" – napisała.

Roxie Węgiel i jej huczne wejście w dorosłość

Wspomnijmy, że z okazji 18 urodzin Roxie przygotowała dla swoich fanów coś specjalnego. Wypuściła nową piosenkę pt. "Ciche szepty". "Jestem bardzo szczęśliwa i wydaje mi się, że słychać to w tej piosence, chyba po raz pierwszy utożsamiam się z każdym słowem. Ten numer to emocje, które wraz z ekipą @wolfhouseproduction wykreowaliśmy w studiu. To nie koniec niespodzianek, które dla was przygotowałam z okazji swoich 18. urodzin. Bądźcie ze mną!" – zachęciła.

Co więcej, postanowiła, że już nie będzie ukrywała się ze swoim ukochanym. Wyznała, że jest szczęśliwie zakochana. Związała się z Kevinem Mglejem, z którym współpracowała przy ostatnim albumie.

W jednym z najnowszych wywiadów nie tylko potwierdziła związek z 26-letnim songwriterem, ale także przyznała, że nigdy wcześniej nie była nikogo tak pewna, jak jest jego.

– Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show-biznesu – mówiła dla Plejady.

Dodatkowo młoda artystka odniosła się do różnicy wieku pomiędzy nią, a jej ukochanym. – Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami – moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem – podkreśliła. Kontrowersje wywołał fakt, że partner Roxie ma już dziecko z poprzedniego związku.

Nie był to jednak koniec wrażeń i nowości u Roxie. Gwiazda 14 stycznia zorganizowała huczną imprezę w górach. Potem udała się na urlop. Poleciała na Malediwy, razem ze swoim ukochanym.