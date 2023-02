Ten skok mógł przypłacić ciężkim urazem. Są nowe informacje ws. stanu zdrowia Słoweńca

Krzysztof Gaweł

S łoweniec Timi Zajc mógł w piątek zakończyć rywalizację na skoczni w Willingen z poważnymi urazami i w szpitalu. Słoweniec z trudem wylądował po tym, jak mocny wiatr poniósł go na rozbieg skoczni, na szczęście nie doznał urazów i ma startować w sobotę. A w Pucharze Świata zawrzało i pojawiło się pytanie: czy sędziowie kontrolują to, co się dzieje?