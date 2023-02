Czegoś takiego w piłce nie było. Siedział na ławce i okazało się, że strzelił gola

Krzysztof Gaweł

T akie rzeczy nie zdarzają się w piłce często, ale w epoce VAR i powtórek akcji w końcu musiało dojść do podobnej sytuacji. Angel Correa strzelił gola dla Atletico Madryt, zszedł na ławkę dla rezerwowych i nawet nie liczył, że bramka zostanie mu zapisana. Ale sędziowie VAR uznali, że to on jest strzelcem, więc Argentyńczyk trafienie fetował siedząc już na ławce dla rezerwowych. Ten obrazek przeszedł właśnie do historii LaLiga.