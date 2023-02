Spowiedź dzieci powinna być zakazana? Oto, co sądzą o tym pomyśle Polacy

Jak się okazuje to, kto powinien mieć możliwość przystępowania do spowiedzi, a więc sakramentu pojednania, bardzo podzieliło Polaków. Niedawno Robert Biedroń posługując się przykładami, powiedział, że spowiedź dzieci powinna być zakazana. Ilu jest zwolenników jego teorii? WP zleciła sondaż w tej sprawie.

Zakaz spowiedzi dla dzieci? Teza Biedronia podzieliła Polaków [SONDAŻ] Fot. TOMASZ RYTYCH / REPORTER

36 proc. Polaków uważa, że spowiedź dla dzieci poniżej 16 roku życia powinna być zakazana

35 proc. respondentów jest zdania, że nie jest to dobre rozwiązanie

Burzę medialną w tej sprawie wywołała niedawna wypowiedź Roberta Biedronia, który powiedział, że "konfesjonał to nie kozetka u terapeuty"

O stanowisko w sprawie zapytała Polaków Wirtualna Polska na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna.

Przekonanych co do słuszności stwierdzenia, że "spowiedź powinna być dozwolona po 16 roku życia" było 21 proc. badanych. Zdania, że "raczej tak" było 15 proc. Polaków. Odpowiedzi "zdecydowanie nie" udzieliło w tej sprawie 19 proc. respondentów, a "raczej nie" 16 proc. Niezdecydowanych było 29 proc. ankietowanych.

Sumaryczne wyniki są bardzo zbliżone. Łącznie 36 proc. Polaków jest bowiem zdania, że Biedroń w swojej tezie ma rację, a 35 proc., że jej nie ma.

Od jakiego wieku spowiedź dzieci?

Dziś przyjmuje się, że do sakramentu pojednania mogą przystąpić dziewięciolatkowie. Respondentów zapytano więc, czy wiek ten jest odpowiedni, czy może powinien on zostać podwyższony.

31 proc. przebadanych odpowiedziało, że aktualne zasady są dobre, a 9 proc. określiło, że wiek powinien zostać podniesiony do 13 roku życia. 17 proc. ankietowanych jest zdania, że do spowiedzi powinny móc przystępować osoby w wieku powyżej 16 lat, a 19 proc. twierdzi, że powinny być to tylko osoby pełnoletnie.

Medialna burza po nagraniu Biedronia w sprawie spowiedzi

Pretekstem do przeprowadzenia badań był wypuszczony niedawno w mediach społecznościowych film polityka Nowej Lewicy Roberta Biedronia. Przedstawił on perspektywę spowiedzi widzianej oczami osoby niewierzącej.

– Czy opowiadasz obcej osobie, np. sprzedawczyni w sklepie, o tym, że masz fantazje seksualne na temat kolegi albo koleżanki? Albo kierowcy autobusu – też obcej osobie, o tym, że zapaliłeś szluga? Nie! Więc dlaczego podczas spowiedzi opowiadasz o tym obcemu księdzu? Dlaczego ktoś cię do tego zmusza? To absurd. Uważam, że spowiedź dzieci powinna być zakazana. A wy co o tym sądzicie? – pytał w nagraniu polityk.

Na jednym z kolejnych nagrań dodał także informację, że spowiedź w aktualnym kształcie obowiązuje dopiero od XVI wieku, a spowiedź dzieci wprowadzono dopiero w 1910 roku.

Traumy po spowiedzi

Nad spowiedzią pochylił się ostatnio także portal OKO.press, który z radiem TOK FM zlecił w tej sprawie badania. Jak wynika z raportu, doświadczenie spowiedzi dotyczy aż 97 proc. dorosłych Polaków.

Respondentom dano także do wyboru uczucia, które kojarzą im się z pierwszą spowiedzią. 35 proc. wybrało "lęk, napięcie", 18. proc wskazała radość i satysfakcję, 16 proc. - "wstyd, skrępowanie", a 14 proc. uduchowienie religijne.

Również w tych badaniach zapytano respondentów o opinię w sprawie dopuszczania do spowiedzi dzieci. 50 proc. uznało, że powinno to zostać zakazane, a 38 było przeciwnego zdania. Wahało się 13 proc. badanych.