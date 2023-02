Przed nami siarczysty mróz. Wiadomo też, kiedy do Polski zawita duże ocieplenie

Obecny mróz to dopiero początek. Przed nami najmroźniejsze noce podczas zapowiadanego ochłodzenia. O tym, jak będzie w Polsce zimno i kiedy przyjdzie ochłodzenie, czytamy w najnowszej prognozie TVN Meteo.

Mróz w połowie tygodnie ściśnie jeszcze mocniej. Kiedy w Polsce pojawi się ocieplenie? Fot. Screen / WXCharts

Najbliższe dni i noce mają być jeszcze chłodniejsze. Odpowiada za to wyż, który sprawi, że noce będą pogodne, ale i bardzo mroźne

W połowie tygodnia w nocy może być nawet -15 stopni Celsjusza

Ocieplenie przyjdzie dopiero po weekendzie 11-12 lutego

Jest już nowa, 16-dniowa prognoza pogody synoptyka TVN Meteo, Tomasza Wasilewskiego. Arktyczne powietrze będzie przyczyną jeszcze bardziej mroźnej pogody niż dotychczas. Napływ zimnego powietrza to jednak nie wszystko. Poza tym wyż sprawi, że noce będą pogodne, co może spowodować nawet kilkunastostopniowy mróz.

W najbliższych dniach mróz będzie w Polsce prawie wszędzie. Lekko dodatnia temperatura spodziewana jest tylko przy zachodniej granicy Polski. Noce będą naprawdę mroźne. Nie jest wykluczone, że w połowie tygodnia na termometrach będzie nawet -13 do -15 stopni. Ocieplenie przyjdzie dopiero po następnym weekendzie (11-12 lutego).

Od 13 lutego na wschodzie Polski ma być do 2 stopni, podczas gdy na zachodnich krańcach nawet 6-7 stopni Celsjusza. Kolejne dni przyniosą wzrost temperatury do nawet 8-9 stopni.

Długoterminowa prognoza na luty 2023

Także według innej prognozy długoterminowej na luty 2023 wkrótce przyjdzie ochłodzenie i spadnie jeszcze więcej śniegu. Ocieplenie ma przyjść według prognoz IMGW dopiero pod koniec miesiąca. Wówczas możemy spodziewać się nawet 10 st. C. W pierwszej dekadzie tego miesiąca (do 10.02.2023) wciąż ma być bardzo mrożnie. Na południu Polski przewiduje się występowanie minimalnej temperatury powietrza skrajnie od -15°C do -5°C w szczytowych partiach górskich (Kasprowy Wierch, Śnieżka), na południowym wschodzie (Komańcza od -12°C do 1°C).

Z kolei na wschodzie i północnym wschodzie kraju ma być przeważnie od -10°C do 2°C na Podkarpaciu po wartości od -13°C do 0°C na Suwalszczyźnie.

Ocieplenie w ostatnim tygodniu lutego

W ostatniej dekadzie miesiąca (21-28.02.2021) IMGW przewiduje temperaturę minimalną poniżej -10°C na Kasprowym Wierchu i Śnieżce, południu Polski i na ścianie wschodniej od wojewódzka podkarpackiego (-18°C), po Suwalszczyznę (-14°C). Na przeważającym obszarze naszego kraju temperatura minimalna może wahać się od -8°C do 1°C.

"Najcieplejsze pod względem temperatury minimalnej pozostać może wybrzeże Polski z wartościami od -6°C do 2°C." – informują synoptycy.

Najwyższa temperatura maksymalna spodziewana jest w południowo zachodniej i zachodniej Polsce oraz na wybrzeżu (wartości temperatury maksymalnej od 0°C do 10°C, miejscami 11°C). Pozostały obszar to przeważnie wartości od -3°C do 6°C.

Niebezpiecznie w Tatrach

Jak informowaliśmy w naTemat.pl bardzo niebezpieczna sytuacja panowała w weekend (4-5 luty) w Tatrach, gdzie obowiązywał czwarty (w pięciostopniowej skali) stopień zagrożenia lawinowego. To oznacza, że nie ma możliwości ani spacerowania po szlakach, ani korzystania ze stoków narciarskich. Wstrzymano ruch kolejek na Kasprowy Wierch oraz transport konny na Morskie Oko.